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Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
Екіпаж українського танка поблизу Вугледара
Тайлер Хікс/The New York Times

Росія втратила в бою щонайменше 130 танків та бронетранспортерів

Тритижневий бій у місті Вугледар на Донеччині став найбільшою танковою битвою у війні України з Росією та обернувся болючим провалом для окупантів. Про це пише The New York Times із посиланням на українських офіційних осіб.

Зазначається, що у цій битві обидві сторони кинули в бій танк: але при цьому росіяни просувалися вперед колонами, а українці маневрували в обороні, стріляючи здалеку або з укриттів. У результаті Росія тільки не змогла захопити Вугледар, але й зробила ту ж помилку, яка коштувала їй сотень танків на початку війни – наступаючим колонам влаштували засідку.

Тепер російська бронетехніка, що підірвалася на мінах, підбита артилерією або знищена протитанковими ракетами, розкидана по сільськогосподарських полях по всьому Вугледару. За словами українських військових, Росія втратила в бою щонайменше 130 танків та бронетранспортерів.

Лейтенант Владислав Баяк поділився з виданням тим, як ЗСУ змогли завдати окупантам таких тяжких втрат. За його словами, засідки були фірмовою тактикою України проти російських бронетанкових колон із перших днів війни. ЗСУ вивчали дороги, а потім чекали на російські танки.

Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT фото 1

«Протитанкові групи у посадках, озброєні американськими ракетами Javelin з інфрачервоним наведенням та українськими Stugna-P з лазерним наведенням, активували озброєння. Далі були готові артилерійські батареї. Ґрунтова дорога була очищена від мін, але всі поля навколо були засіяні ними, щоб спонукати росіян просуватися вперед і не дати танкам розвернутися, коли пастка закриється», – розповідає Баяк.

Військовий зазначив, що колона танків стає найбільш уразливою після того, як починається стрілянина і водії намагаються розвернутися, виїжджаючи на заміновану дорогу. Потім підірвані танки стають перешкодою, сповільнюючи або зупиняючи колону. У цей момент українська артилерія відкриває вогонь, підриваючи нові бронетехніки та вбиваючи окупантів.

Під час бою під Вугледаром російські танки знищували з радянського озброєння, а також за допомогою американських Javelin та гаубиць M777, французьких САУ Caesar та ракетних систем Himars.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного творгнення в Україну втрати Росії перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з 1945 року – після закінчення Другої світової.

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Теги: ЗСУ танки війна росія окупанти

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