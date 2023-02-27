Польща повідомила, коли Україна отримає наступну партію танків Leopard

Варшава незабаром передасть Україні свої танки PT-91 та радянські танки Т-72

Україна отримає решту обіцяних танків Leopard 2 від Польщі протягом наступних кількох тижнів. Про це повідомив глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик у коментарі PAP.

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На запитання, коли Україна отримає ще 10 обіцяних танків Leopard, Дворчик відповів: «Незабаром. Підготовку українських екіпажів має завершити. Частина цих танків зараз використовується під час навчання... Це перспектива на кілька тижнів», – сказав Дворчик.

Також він зазначив, що Варшава незабаром передасть Україні свої танки PT-91 та радянські танки Т-72. За його словами, постачання цих танків є питанням тижнів, «якщо не раніше». «Вони практично у процесі передачі, тому скоро будуть в Україні», – додав Дворчик.

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Нагадаємо, 24 лютого перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну. Як повідомлялося, Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 протягом двох-трьох тижнів. Також США, Німеччина та Польща можуть провести військові маневри через загрозу з боку РФ