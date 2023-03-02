Польща починає виробництво танків разом із Південною Кореєю

У Познані виготовлятимуть танки К2

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак анонсував запуск виробництва південнокорейських танків K2 на заводі у Познані. Про це повідомляє PAP.

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«Тут, на Військовому автомобільному заводі (WZM) у Познані, танки К2 будуть обслуговувати, будуть капітально ремонтувати і будуть виробляти. Це хороша інформація для Познані… Це додаткові нові робочі місця, це збереження тих робочих місць, які були створені на WZM», – заявив Блащак під час візиту до Познані.

Виробництво танків стало можливим після укладання угоди з Південною Кореєю минулого року, яка передбачає передання не лише машин, а й технологій виробництва – зокрема гідропневматичних шасі, які використовується в K2.

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Нагадаємо, у серпні 2022 року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд. Контракт також передбачає надання технічного та навчального пакету і боєприпасів до придбаної техніки.

Раніше Польща повідомила, коли Україна отримає наступну партію танків Leopard.