Нинішній прем’єр Баварії не боротиметься за дану посаду на виборах 2018 року

Зміна керівництва в ХСС може негативно позначитися на перспективах великої коаліції в ФРН

Хорст Зіхофер, очільник партії ХСС і прем’єр-міністр федеральної землі Баварія, не братиме участь в регіональних виборах до парламенту в 2018 році як кандидат на нинішню посаду. Про це повідомив представник даної політичної сили Маркус Фербер, пише інформаційне агентство Reuters. За словами Фербера, таке рішення Зіхофера стало результатом



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Прем’єр-міністр федеральної землі Баварія Хорст Зіхофер

Зміна керівництва в ХСС може негативно позначитися на перспективах великої коаліції в ФРН

Хорст Зіхофер, очільник партії ХСС і прем’єр-міністр федеральної землі Баварія, не братиме участь в регіональних виборах до парламенту в 2018 році як кандидат на нинішню посаду. Про це повідомив представник даної політичної сили Маркус Фербер, пише інформаційне агентство Reuters.

За словами Фербера, таке рішення Зіхофера стало результатом інтенсивних переговорів, які мали місце вчора.

Хорс Зіхофер запропонував при цьому залишитися очільником ХСС, повідомив Маркус Фербер. Дана пропозиція була схвалена на сьогоднішньому засіданні представників партії, що таким чином має сприяти переговорам щодо формування правлячої коаліції.

Більш радикально налаштований нинішній міністр фінансів Баварії Маркус Зедер був обраний претендентом на посаду прем’єр-міністра Баварії від ХСС у 2018 році замість Хорста Зіхофера. Дане рішення було прийнято одноголосно. Зедер відомий як критик міграційної політики Ангели Меркель.

Як передбачається такі перестановки в ХСС можуть ускладнити процес формування великої коаліції між ХДС/ХСС і СДПН, переговори про що на сьогодні ведуться в Берліні.