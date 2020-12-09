НКРЕКП з січня знизила тариф «Укренерго» на передачу електроенергії

НКРЕКП знизила тариф «Укренерго» на передачу електроенергії із січня

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), із січня 2021 року знизить тариф національної енергетичної компанії «Укренерго» на передачу електроенергії. Про це повідомляє кореспондент Главкому.

Нацкомісія знизила тариф «Укренерго» на передачу електроенергії на 2021 рік до 293,9 грн/МВт-год, тобто на 6% нижче порівняно з тарифом, який діє в грудні 2020 року (312,76 грн/МВт·год).

«Мені здається, що ми максимально врахували інтереси всіх... У проєкті в нас було 324 грн/МВт-год (без пдв), у результаті виходимо на 293,93 грн/МВт-год», - повідомив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Також НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення на 2021 рік тарифу «Укренерго» на диспетчеризацію на 37% - до 39,41 грн/МВт-год.

Найбільша частка в структурі тарифу на диспетчеризацію - це витрати за спецзобов`язаннями з компенсації «зеленим» виробникам майже 26,6 млрд грн (частка 65%), операційні витрати – майже 8,8 млрд грн (майже 21,5%), підтримка ДП «Гарантований покупець» – майже 2,5 млрд грн (понад 6%) та інші.



Відповідно із затвердженим Міненерго прогнозним балансом, обсяги передачі електроенергії магістралями «Укренерго» – майже 139 млрд кВт-год.

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