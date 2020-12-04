НКРЕКП опублікувала тарифи на розподіл газу на 2021 рік

У своїх розрахунках НКРЕКП зосереджений на тому, щоб покрити обґрунтовані витрати газорозподільних компаній

НКРЕКП розрахувала для всіх облгазів тарифи на розподіл газу на наступний рік. Регулятор зменшив тарифи 2-3 рази у порівнянні з тими, що подали облгази у своїх розрахунках.

Наприклад, АТ «Херсонгаз» при діючому тарифі в розмірі 1,12 грн/куб. м. подавав обґрунтування на підвищення тарифу до 3,07 грн/куб. м. Втім, в НКРЕКП вважають, що компанії вистачить і 1,8 грн/куб. м.

Не гірші апетити та в АТ «Кіровоградгаз», який знаходиться під управлінням НАК «Нафтогаз України». Газорозподільна компанія газового монополіста подала обґрунтування на тариф в розмірі 3,15 грн/куб м. Це в три рази більше, ніж діючий тариф на доставку – 1,04 грн/куб. м. Розрахований Регулятором тариф АТ «Кіровоградгаз» зросте до 1,75 грн/куб. м.

Так само Регулятор зрізав запити Операторів ГРМ що входять в Регіональну газову компанію. Наприклад, для АТ «Львівгаз» та АТ «Житомиргаз» зменшили розмір тарифу з 4,14 грн/куб. м до 1,79 грн/куб. м та 3,32 грн/куб. м до 1,82 грн/куб. м відповідно.

Велика різниця між обґрунтуваннями облгазів і проєктами, затвердженими НКРЕКП, пояснюється тим, що у розрахунках були враховані збитки попередніх періодів. Йдеться про борги, які виникли у газорозподільних компаній перед АТ «Укртрансгаз» через збитковість тарифу і які вони мають сплатити.

НКРЕКП у своїх розрахунках ґрунтується на тому, щоби покрити обґрунтовані витрати газорозподільних компаній і компенсувати збитки компаній поступово, а не за два роки.

Запобігти зростанню тарифів могли б народні депутати, якби прийняли законопроєкт №3800-1, який був зареєстрований у Верховній Раді ще наприкінці липня 2020 року. Він передбачає списання боргів, які виникли через збитковість тарифів на розподіл. Поки що ж цей законопроєкт не прийнятий і ці борги мають бути компенсовані через тариф на доставку газу.

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