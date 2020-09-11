Нормандська зустріч у Берліні триває понад сім годин: про що вже домовились



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Україну на зустрічі радників представляє Андрій Єрмак

Радники домовилися про продовження перемир'я на Донбасі

Переговори політичних радників Нормандської четвірки у Берліні тривають вже понад сім годин. Наразі вже відомо, що режим «тиші» на Донбасі буде продовжений.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів.

За даними співрозмовника видання, жодних змін у перемир'ї на Донбасі не буде.

«Точно режим «тиші» буде продовжений. Ніяких радикальних змін не буде, попри провокації», - повідомило джерело.

Він також спростував заяви прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, про те, що порядок денний зустрічі був нав'язаний російською стороною.

«Порядок денний був узгоджений Францією, Німеччиною та Україною», - підкреслив співрозмовник.

Нагадаємо, сьогодні у Берліні проходить зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Ця зустріч має відкрити шлях до нового саміту лідерів Нормандської четвірки щодо ситуації на Донбасі.

Також нагадаємо, що 10 вересня окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Шумів. Це сталося після того, як було оголошено про зрив так званого спільного з бойовиками інспектування українських позицій.

Як повідомлялося, у Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов жорстко відреагував на рішення про спільне з бойовиками «інспектування» українських територій.