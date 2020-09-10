Окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Шумів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військовослужбовці швидко убезпечили не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ

Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.

Російсько-окупаційні війська сьогодні, 10 вересня, о 14.15, обстріляли зі стрілецької зброї українські позиції поблизу населеного пункту Шуми. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.

«Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба штабу ООС наголошує, що завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.

Нагадаємо, сьогодні о 14:00 повинна була відбутися інспекція позицій поблизу Шум через загострення ситуації на Донбасі. Процедура інспектування була зірвана бойовиками.

Як повідомлялося пізніше, в Офісі президента Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.