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    Офіс Зеленського вирішив перенести інспекцію позицій під Шумами – ЗМІ

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    Інспекцію в Шумах повинно було провести ОБСЄ у супроводі представників України та окупаційних військ - Офіс Зеленського вирішив перенести інспекцію позицій під Шумами – ЗМІ
    Інспекцію в Шумах повинно було провести ОБСЄ у супроводі представників України та окупаційних військ

    За годину до запланованої перевірки джерело в Офісі президента повідомило, що інспекція сьогодні не відбудеться

    Інспекція українських позицій біля селища Шуми сьогодні не відбудеться. Вона була запланована на 14:00.

    Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на джерело в Офісі президента.

    «Справа не в датах, а в тому, що це спекулятивна тема для «ДНР/ЛНР», які постійно брешуть, що ми порушуємо. ОБСЄ говорить, що це не так», - уточнив співрозмовник.

    За його словами, є дані про те, що супротивник сам порушує умови перемир'я і облаштовує нові укріплення.

    Тому з'явилася пропозиція для початку перевірити позиції бойовиків разом з ОБСЄ. Однак окупанти відмовилися від такої ідеї.

    Нагадаємо, сьогодні колишній секретар РНБО Олександр Турчинов жорстко відреагував на рішення про спільне з бойовиками «інспектування» українських територій.

    Нагадаємо, що сьогодні, 10 вересня, на Донбасі планували провести спільну з «ДНР» інспекцію українських позицій. Інспекція мала відбутися о 14:00.

    Ввечері 10 вересня активісти збираються до Зеленського в Конча-Заспу з протестом через рішення щодо спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ. 

    До слова, українські військові креативно відреагували на погрози «сєпаратюги» Пушиліна.

    Зазначимо, що командувач Об'єднаних сил відповів на заяву ватажка «ДНР» про обстріл позицій ЗСУ.

    5 вересня Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.

    окупанти ОБСЄ ЗМІ ДНР ЗСУ обстріл військові інспекція Офіс президента
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