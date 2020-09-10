Офіс Зеленського вирішив перенести інспекцію позицій під Шумами – ЗМІ



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Інспекцію в Шумах повинно було провести ОБСЄ у супроводі представників України та окупаційних військ

За годину до запланованої перевірки джерело в Офісі президента повідомило, що інспекція сьогодні не відбудеться

Інспекція українських позицій біля селища Шуми сьогодні не відбудеться. Вона була запланована на 14:00.

Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на джерело в Офісі президента.

«Справа не в датах, а в тому, що це спекулятивна тема для «ДНР/ЛНР», які постійно брешуть, що ми порушуємо. ОБСЄ говорить, що це не так», - уточнив співрозмовник.

За його словами, є дані про те, що супротивник сам порушує умови перемир'я і облаштовує нові укріплення.

Тому з'явилася пропозиція для початку перевірити позиції бойовиків разом з ОБСЄ. Однак окупанти відмовилися від такої ідеї.

Нагадаємо, сьогодні колишній секретар РНБО Олександр Турчинов жорстко відреагував на рішення про спільне з бойовиками «інспектування» українських територій.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 вересня, на Донбасі планували провести спільну з «ДНР» інспекцію українських позицій. Інспекція мала відбутися о 14:00.

Ввечері 10 вересня активісти збираються до Зеленського в Конча-Заспу з протестом через рішення щодо спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ.

До слова, українські військові креативно відреагували на погрози «сєпаратюги» Пушиліна.

Зазначимо, що командувач Об'єднаних сил відповів на заяву ватажка «ДНР» про обстріл позицій ЗСУ.

5 вересня Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.