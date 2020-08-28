Зеленський чекає на саміт Нормандської четвірки після зустрічі радників



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Президент Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн

Зустріч радників мала відбутися до кінця серпня, але її було скасовано

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час бесіди він заявив, що очікує, що зустріч Нормандської четвірки відбудеться після зустрічі радників.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Також в ході розмови Зеленський подякував фон дер Ляєн за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Сторони обговорили економічну інтеграцію і зміцнення стратегічного партнерства України та ЄС.

«Найближчим часом парламент ухвалить закони щодо Угоди про асоціацію. Під час саміту Україна обговорить прогрес у виконанні Угоди та реалізації реформ», - повідомив президент.

Подякував @vonderleyen за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Очікуємо зустрічі лідерів країн N4 після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2020

Крім того, Зеленський вважаає, що після наступної «нормандської зустрічі» є високий шанс закінчення війни.

Раніше стало відомо, що зустріч радників Нормандської четвірки, запланована на кінець серпня, скасовано.

Напередодні також стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак братиме участь у зустрічі політичних радників лідерів Нормандської четвірки. Повідомлялося, що Єрмак вже готувався до поїздки в Париж.

Нагадаємо. народна депутатка фракція «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулась до президента Володимира Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Трьохсторонньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня. Зазначимо, що в розпорядження «Главкома» опинився проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни.

Як відомо, 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн у нормандському форматі (лідерів Росії, України, Франції, Німеччини). Зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів пройшла вперше після трирічної перерви.

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Раніше голова МЗС Німеччини назвав умови зустрічі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Міністр закордонних справ Німеччини додав, якщо сторонам вдасться реалізувати минулі домовленості, тоді буде можливість обговорити ті політичні питання, серед яких формула Штайнмайера, проведення виборів на Донбасі і яким чином пройде передача повноважень на кордоні.