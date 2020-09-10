Злочин і приниження. Турчинов жорстко відреагував на рішення про спільне з бойовиками «інспектування» українських територій



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Екссекретар Ради нацбезпеки Олександр Турчинов нагадав, що будь-який військовий злочинець, що з’явиться в зоні відповідальності Об’єднаних сил, повинен бути знищений або затриманий

Більшого злочину та національного приниження, ніж дозволити «перевіряти» наших військових тим, хто їх вбиває, годі й уявити собі, - заявив колишній секретар РНБО

Після того, як російсько-терористичні угруповання черговий раз безкарно обстріляли українські позиції, вбили та поранили наших бійців, не отримавши адекватної відповіді, нікчемні маріонетки Кремля дозволили собі висувати абсурдні «ультиматуми» та погрози. Так прокоментував рішення Тристоронньої контактної групи щодо спільного інспектування українських позицій нашими військовими, ОБСЄ та бойовиками «ДНР» колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

«Українська влада, замість того, щоб поставити на місце знахабнілих злочинців, через представників президента в ТКГ принизливо запропонували їм «проінспектувати наші позиції». Більшого злочину та національного приниження, ніж дозволити «перевіряти» наших військових тим, хто їх вбиває, хто сьомий рік поспіль веде проти нас війну, руйнує наші міста і села, знущається над нашими громадянами, годі й уявити собі», - написав він.

Екссекретар Ради нацбезпеки нагадав, що будь-який військовий злочинець, що з’явиться в зоні відповідальності Об’єднаних сил, відповідно до чинного законодавства повинен бути знищений або затриманий.

«Ані Зеленський, ані його представники в ТКГ, ані підпорядковані йому силовики не мають права перекреслювати норми Конституції та українського законодавства, руйнувати основи національної безпеки, відкривати для ворога наші позиції та принижувати захисників країни. Замість твердої відповіді агресору та захисту української землі, чинна влада, ховаючись за розмови про «мир», нав‘язує нам повзучу капітуляцію. Це неприпустимо і повинно бути зупинено! Я звертаюся до всіх патріотів України. У нас немає більше часу на з’ясування стосунків і пустопорожню балаканину. Прийшов час, об’єднавшись, зупинити руйнацію та приниження країни!», - наголосив Турчинов.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 вересня, на Донбасі проведуть спільну з «ДНР» інспекцію українських позицій. Інспекція відбудеться о 14:00.

Ввечері 10 вересня активісти збираються до Зеленського в Конча-Заспу з протестом через рішення щодо спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ.

До слова, українські військові креативно відреагували на погрози «сєпаратюги» Пушиліна.

Зазначимо, що командувач Об'єднаних сил відповів на заяву ватажка «ДНР» про обстріл позицій ЗСУ.

5 вересня Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.