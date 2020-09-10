У Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

10 вересня о 14:00 повинна була відбутися інспекція позицій поблизу Шум через загострення ситуації на Донбасі

Бойовики надіслали низку суперечливих вимог щодо «одноразового інспектування», – Офіс президента

Одноразове інспектування позицій українських захисників було зірване представниками незаконних збройних формувань, які станом на ранок 10 вересня надіслали низку вимог, що суперечать одна одній та спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню. Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що наразі погодженого в межах безпекової підгрупи ТКГ виключно «одноразового інспектування» виключно однієї точки не відбудеться через постійну зміну запитів російської сторони.

«ОБСЄ неодноразово підтверджувала, що українська сторона жодним чином не порушувала умов режиму припинення вогню на Донбасі. За шість тижнів від 27 липня Україна сумлінно дотримувалась усіх умов. Можемо й хочемо робити це й надалі, щоб перейти від «тиші» на Донбасі до сталого миру. Констатуємо, що представники незаконних збройних формувань демонструють наявність у них зовсім іншої мети, а саме – піару замість миру», – йдеться у повідомленні.

В Офісі президента зазначили, якщо в Донецьку не здатні знайти на мапі Європи населений пункт Шуми Донецької області, претензії щодо якого ми чули неодноразово, й тепер у випадковому порядку обирають нові населені пункти для інспектування, то можемо хіба що поспівчувати.

Українська сторона погодилася, щоб ОБСЄ в присутності представників сторін зафіксувала факт відсутності порушень на підконтрольній території, при цьому бойовики відмовилися провести дзеркальну процедуру.

«Враховуючи все це - фактична відмова Росії і представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основні здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів про ситуацію на лінії розмежування - констатуємо, що інспекція в районі Шумів Донецької області поки не може бути проведена», – заявили в Офісі президента.

Нагадаємо, сьогодні о 14:00 повинна була відбутися інспекція позицій поблизу Шум через загострення ситуації на Донбасі. Процедура інспектування була зірвана бойовиками.