Нормандський формат себе виправдав, і він має бути продовжений, - Меркель



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Зустріч президента України Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Фото: president.gov.ua

За словами канцлера Німеччини, в питаннях Нормандського формату в ЄС завжди тісно співпрацювали зі США

Президент України Петро Порошенко обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання продовження роботи Нормандського формату для припинення російської агресії проти України, звільнення українських заручників та імплементації Мінських домовленостей. Про це глава держави повідомив під час зустрічі з представниками засобів масової інформації за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, йдеться на сайті глави держави.

«Я хочу подякувати пані канцлеру. Ми сьогодні обговорювали на нашій зустрічі це питання», - сказав Петро Порошенко.

«Одразу ж після президентських виборів, я готовий буду за підтримки і пані Канцлера, і пана президента Макрона ініціювати саміт у Нормандському форматі для того, щоб не втрачати жодного дня і обговорити на саміті Нормандського формату і звільнення заручників, і звільнення українських військовополонених. І обговорити формат місії миротворців, «блакитних шоломів» ООН. І імплементацію Мінських домовленостей, включно і з безпековим, і з політичним форматом», - сказав президент України і подякував канцлеру Німеччини за підтримку цих пропозицій.

В свою чергу, Ангела Меркель підкреслила: «Я вважаю, що цей формат себе повністю виправдав».

«Що стосується комбінації з трьохсторонньою контактною групою, я вважаю, що нам потрібно далі працювати в цьому форматі. Це не є формат, який виключає інші», - сказала канцлер Німеччини.

Вона додала, що в питаннях Нормандського формату в ЄС завжди тісно співпрацювали зі США.

«Цей формат себе виправдав за цих надзвичайно непростих умов. Я думаю, його потрібно продовжити», - сказала Меркель.

Як повідомлялось, Петро Порошенко прибув 12 квітня до Німеччини для зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Після зустрічі з Меркель у Берліні Порошенко полетить до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.