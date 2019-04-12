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    Порошенко обговорив із головою Християнсько-демократичного союзу Німеччини вибори та ситуацію в Криму і на Донбасі

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    Петро Порошенко з&nbsp;<span>Аннеґрет Крамп-Карренбауер</span> - Порошенко обговорив із головою Християнсько-демократичного союзу Німеччини вибори та ситуацію в Криму і на Донбасі
    Петро Порошенко з Аннеґрет Крамп-Карренбауер
    Фото: прес-служба президента

    Окрему увагу було приділено питанню негайного і безумовного звільнення українських моряків і політичних бранців, незаконно арештованих та ув'язнених Росією

    Президент Петро Порошенко обговорив із головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер вибори Президента України та ситуацію в окупованому Росією Криму та на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента.

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    Крамп-Карренбауер дала високу оцінку прозорості проведення першого туру президентських виборів в Україні та їх відповідності високим демократичним стандартам.

    Окрему увагу було приділено питанню негайного і безумовного звільнення українських моряків і політичних бранців, незаконно арештованих та ув'язнених Росією.

    Сторони підкреслили динамічний розвиток політичного діалогу між Україною та Німеччиною.

    Порошенко подякував Німеччині за допомогу у впровадженні реформ в Україні.

    Нагадаємо, Аннеґрет Крамп-Карренбауер з 7 грудня 2018 року змінила на посту голови ХДС Ангелу Меркель.

    Як повідомлялось, Петро Порошенко прибув 12 квітня до Німеччини для зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Після зустрічі з Меркель у Берліні Порошенко полетить до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.

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