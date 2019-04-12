Порошенко обговорив із головою Християнсько-демократичного союзу Німеччини вибори та ситуацію в Криму і на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко з Аннеґрет Крамп-Карренбауер Фото: прес-служба президента

Окрему увагу було приділено питанню негайного і безумовного звільнення українських моряків і політичних бранців, незаконно арештованих та ув'язнених Росією

Президент Петро Порошенко обговорив із головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер вибори Президента України та ситуацію в окупованому Росією Криму та на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента.

Крамп-Карренбауер дала високу оцінку прозорості проведення першого туру президентських виборів в Україні та їх відповідності високим демократичним стандартам.

Окрему увагу було приділено питанню негайного і безумовного звільнення українських моряків і політичних бранців, незаконно арештованих та ув'язнених Росією.

Сторони підкреслили динамічний розвиток політичного діалогу між Україною та Німеччиною.

Порошенко подякував Німеччині за допомогу у впровадженні реформ в Україні.

Під час зустрічі з Аннеґрет Крамп-Карренбауер, Головою Християнсько-демократичного союзу Німеччини обговорили ситуацію в окупованих Донбасі та Криму. Окрему увагу було приділено питанню звільнення українських моряків та політичних в’язнів, які незаконно утримуються Росією. pic.twitter.com/46BPKULkNE — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.

Нагадаємо, Аннеґрет Крамп-Карренбауер з 7 грудня 2018 року змінила на посту голови ХДС Ангелу Меркель.

Як повідомлялось, Петро Порошенко прибув 12 квітня до Німеччини для зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Після зустрічі з Меркель у Берліні Порошенко полетить до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.