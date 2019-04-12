Порошенко прибув до Німеччини для зустрічі з Меркель
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Після зустрічі з Ангелою Меркель у Берліні Петро Порошенко полетить до Парижа для зустрічі з Еммануелем Макроном
Президент Петро Порошенко прибув до Берліна (Німеччина) для зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це глава держави написав у Twitter.
«Почав робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина», - написав Порошенко.
Своє повідомлення президент проілюстрував світлиною, на якій він виходить з літака.
Напередодні на сайті німецького уряду повідомлялося, що Меркель зустрінеться з Порошенком у Федеральній канцелярії 12 квітня.
Після зустрічі з Меркель у Берліні Порошенко полетить до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.