Нотаріусам дали дозвіл на проставлення апостиля, – Мін’юст



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Апостіль проставляється на документах для легалізації їх в інших країнах

Проставлення апостиля значно спрощує процес легалізації документів за кордоном

У зв’язку з набуттям чинності наказом Міністерства юстиції України, нотаріуси отримали повноваження на проставлення апостиля.

Про це 11 березня повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Як зазначила заступниця міністра юстиції Ольга Оніщук, 7 березня 2020 року набув чинності наказ Міністерства юстиції України від 27 лютого 2020 року № 702/5 «Про внесення змін до порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України».

«Враховуючи, що значну кількість документів, які подаються для проставлення апостиля, становлять саме документи, оформлені нотаріусами, залучення нотаріусів до участі у процедурах проставлення апостиля значно спростить вказану послугу та зробить її більш зручною для громадян. Отже, ці зміни запроваджені з метою створення умов для ефективного обслуговування громадян за принципом «єдиного циклу та в одному місці» та задля економії їх часу», – зазначила Оніщук.

Вона уточнила, що ці зміни надають нотаріусам повноваження з прийняття та видачі документів для проставлення апостиля на офіційних документах, що оформляються нотаріусами України, а також на документах, що видаються органами юстиції та судами.

Apostille – це спеціальний штамп на офіційних документах, які були складені на території України, яким відповідно засвідчуються справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, і, у відповідному випадку, автентичність відбитка печатки або штампа, яким скріплений документ.

Апостиль може бути проставлений на офіційних документах, які були складені на території України, і які мають бути представлені на території іншої держави, а саме:

на документах, які виходять від органів судової влади України;

на документах, які виходять від органів прокуратури України, органів юстиції;

на адміністративних документах;

на документах про освіту та вчені звання;

на документах, оформлених державними і приватними нотаріусами;

на офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних особами у їх приватній якості, таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних засвідченнях підписів.

Однак ці правила не поширюються: