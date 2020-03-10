У Литві суд не визнав розірвання шлюбу, оформлене в окупованому Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд заявив, що документи, які видаються в анексованому Криму не мають юридичної сили в Литві

Апеляційний суд Литви відмовився визнавати свідоцтво про розірвання шлюбу, видане в анексованому Росією Криму

Про це повідомляє Delfi.

Суд заявив, що документи, які видаються в Криму і Севастополі і підтверджуються російською владою, не мають юридичної сили в Литві.

У оголошеній наприкінці лютого постанові суддя Дангуоле Мартінавічене зазначила, що анексія Криму сталася з порушенням територіальної цілісності України і міжнародних правових норм.

Заявниця, особистість якої суд не розкриває, домагається того, щоб литовські відомства визнали рішення кримського судді про розірвання її шлюбу.

Відділ записів актів цивільного міста Вільнюса відхилив її прохання, аргументувавши, що прийняті в окупованому Криму рішення не діють в Литві. При цьому Вільнюський окружний суд відмовився розривати шлюб за окремою процедурою і зажадав роз'яснень Апеляційного суду Литви.

До слова, напередодні у тимчасово окупованому Росією Криму спалили майже 600 кілограмів м'ясних та молочних виробів.

Ранше окупанти запустили через Керченський міст електричку в російську Анапу.