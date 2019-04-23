Нотр-Дам накривають від дощів, які насуваються на Париж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головний архітектор Нотр-Даму Філіп Вільнев заявив, що встановлення захисного брезенту є «пріоритетом» Фото: AFP

Є плани встановити велику, спеціально побудовану «парасольку» на даху, яка захищатиме собор під час реконструкції

Архітектори, які працюють над збереженням Собору Паризької Богоматері після пожежі, вирішили накрити постраждалі частини будівлі, щоб уберегти їх від дощів.

Про це повідомляє BBC.

У вівторок ввечері у Парижі очікуються зливи, можливі грози. Будівля собору, яка частково обвалилася під час пожежі, вже місцями затоплена після гасіння вогню.

Архітектори побоюються, що дощі можуть призвести до подальшого обвалення. Головний архітектор Нотр-Даму Філіп Вільнев заявив, що встановлення захисного брезенту є «пріоритетом».

«Балки є, брезент прибуває. Альпіністи, бо це робитимуть альпіністи, і будівельні риштування готові», - сказав він.

Вже є плани встановити велику, спеціально побудовану «парасольку» на даху, яка захищатиме споруду під час реконструкції.

Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.

Джерело: Європейська правда