Трамп пояснив, що саме він мав на увазі, коли говорив, щоб Зеленський зробив «нам» послугу



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Розмова, що відбулась 25 липня між Трампом і Зеленським, тепер стала центральним елементом процедури імпічменту президента, що проводить Палата представників США Колаж: Reuters

Дональд Трамп: під словом «нам» я мав на увазі Сполучені Штати, нашу країну

Президент США Дональд Трамп пояснив контекст своєї телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова, що відбулась 25 липня, тепер стала центральним елементом процедури імпічменту президента, що проводить Палата представників США. Про це пише «Голос Америки».

«Коли у телефонній розмові з президентом України я сказав: «Однак, я хотів би щоб Ви зробили нам послугу, бо наша країна пережила багато і Україна багато про це знає». Під словом «нам» я мав на увазі Сполучені Штати, нашу країну, - написав Трамп у Twitter в середу ввечері. – І потім я продовжив: «Я б хотів, щоб генеральний прокурор (Сполучених Штатів) подзвонив Вам, або Вашим людям …» Це, як я бачив, стало їх значним аргументом – а це зовсім на аргумент (крім того, що це велика перемога для мене!) Демократи мають вибачитись перед народом Америки!»

Демократи, які проводять процедуру імпічменту, звертаються до телефонної розмови президентів як до одного з центральних доказів того, що адміністрація Трампа тиснула на Україну, прагнучи отримати політичний зиск для виборчої кампанії Дональда Трампа в обмін на розмороження оборонної допомоги та проведення зустрічі у Білому домі.

Своє занепокоєння змістом дзвінка засвідчили і деякі теперішні та колишні посадовці США, що виступали на слуханнях перед Комітетом з розвідки Палати представників США в рамках процедури імпічменту.

Дженніфер Вільямс, помічниця з питань зовнішньої політики Майка Пенса, яка чула телефонну розмову 25 липня, засвідчила в Конгресі, що наполягання Трампа, щоб Україна провела розслідування щодо компанії Burisma та обставин буцімто втручання у вибори США з території України у 2016-му, «вразили мене як незвичні і недоречні». Директор з питань Європи та Євразії Ради Нацбезпеки США заявив, що після дзвінка президентів заявив юристам Ради національної безпеки про своє занепокоєння.

Під час розмови 25 липня, згідно до неповної стенограми, оприлюдненої Білим домом, відбувся такий обмін репліками:

Зеленський: «Я б хотів також подякувати вам і за Вашу підтримку в оборонній галузі. Ми готові продовжувати співпрацю з вами у наступних етапах. Зокрема ми майже готові купити у Сполучених Штатів більше джавелінів для оборони».

Трамп: «Однак, я хотів би, щоб Ви зробили нам послугу, тому що наша країна пережила багато, і Україна багато про це знає. Я б хотів, щоб Ви дізнались, що сталось зі всією цією ситуацією в Україні, вони кажуть Crowdstrike… Я припускаю, один з ваших багатіїв…Сервер, кажуть, що Україна має його. Багато чого сталося, вся ця ситуація. Я думаю, Ви оточуєте себе деякими тими самими людьми. Я б хотів, щоб генеральний прокурор подзвонив Вам та Вашим людям, і я б хотів, щоб ви докопались до істини», - відповів президент Трамп.