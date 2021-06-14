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    Нові закони про олігархів. У «Слузі народу» розповіли, кого вони контролюватимуть

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    Нові закони про олігархів. У «Слузі народу» розповіли, кого вони контролюватимуть
    Фото: liga.net

    Зараз ще немає конкретних текстів, але теоретично ці закони мають стосуватися антимонопольних справ

    У Раді розповіли, які ще закони про олігархів можуть ухвалити. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко зазначив, що вони стосуватимуться, зокрема, медіа та антимонопольних справ. Про це Корнієнко розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

    Зараз ще немає конкретних текстів, але теоретично ці закони мають стосуватися антимонопольних справ, зазначив він.

    «Тобто це має бути підсилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету. Власне, подібні законопроекти вже є, вони обговорюються. Але, можливо, їх треба переглянути, виписати ще ширші варіанти», – наголосив нардеп.

    Також обговорюється можливість конституційної реформи антимонопольного законодавства. За його словами, потрібно попрацювати й над законодавством про медіа.

    Олександр Корнієнко
    Олександр Корнієнко

    «Але ж у нас є наш прекрасний законопроект про медіа, який чомусь викликає найбільшу ненависть у телеграм-каналів. Хоча я б на їхньому місці взагалі навіть в цю дискусію не вступав, бо вони не вважають себе класичними медіа, але чомусь так сильно бояться цього закону», – зазначив Корнієнко.

    Є ідеї щодо антитрастового законодавства, повідомив Корнієнко.

    «Воно має дозволити антимонопольному комітету краще працювати над демонополізацією певних галузей», – зазначив він.

    Тим часом, міністр юстиції Денис Малюська вважає, що законопроєкт про олігархів, який президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради, у разі прийняття передбачатиме дуже жорсткі заходи до олігархів, які спробують приховати свої активи.

    Теги: міністр олігархи закон президент Олександр Корнієнко
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    Нові закони про олігархів. У «Слузі народу» розповіли, кого вони контролюватимуть