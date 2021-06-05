Малюська пригрозив олігархам в'язницею

Українські олігархивже не зможуть заховати свої статки, зазначив Малюська

Законопроєкт про олігархів, який президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради, у разі прийняття передбачатиме дуже жорсткі заходи до олігархів, які спробують приховати свої активи. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Українські олігархи, за його словами, вже не зможуть заховати свої статки. Мало того, що проти них буде працювати новий закон, так ще їм буде загрожувати тюремний термін, якщо вони ризикнуть порушити новий закон про декларування і спробувати приховати активи.

«Багато хто звинувачує, що наслідків для олігархів начебто немає. Є і вони величезні - декларування. Якщо хтось з олігархів сховає якийсь актив, де він заробляє гроші на державному бюджеті, - в'язниця. Законопроєкт, ветований президентом, буде відкоригований і навіть відсутня декларація буде тягнути за собою в'язницю. Наслідок шалений», - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.

Додамо, що на сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Нагадаємо, що статки ста найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Очолили рейтинг 2021 року Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго. Список 100 найбагатших людей України опублікував журнал Forbes Україна.

Статки Ахметова зросли у 2,7 раза з $2,8 млрд до $7,6 млрд. Активи Пінчука збільшились з $1,4 млрд до $2,5 млрд, Жеваго – з $1,1 млрд до $2,4 млрд.