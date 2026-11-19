Новий удар по Керченському мосту, атака на Україну: головне за ніч 19 листопада
Дайджест новин, які сталися у ніч на 19 листопада 2026 року
Ніч на 19 листопада запам'яталася повторною атакою на Керченський міст, після чого окупаційна влада зробила заяву. Окупанти в той же час атакували Запоріжжя: загорілися будинки, є поранені. Вночі вибухи лунали на Харківщині й Вінниччині, а під ранок ворог вдарив і по Одещині. Крім того, дрони атакували російський Татарстан. Наслідки уточнюються.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 19 листопада.
Повторна атака на Керченський міст
Керченський міст зазнав повторної атаки, це підтвердила й окупаційна влада. Деталі уточнюються.
Окупанти атакували Запоріжжя: загорілися будинки, є поранені
Ворог завдав удару по Запоріжжю: спалахнули житлові будинки, є поранені. Крім того, вночі вибухи лунали на Вінниччині й Харківщині, а під ранок ворог атакував Одещину.
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