Суперечка навколо супутникового зв'язку загострилася після запровадження обмежень, які вплинули на роботу українських безпілотників

Американський мільярдер Ілон Маск розповів про свою роль у забезпеченні України супутниковим зв'язком Starlink та пояснив позицію щодо обмежень його використання українськими військовими. Під час розмови з оглядачем The New York Times Ендрю Россом Соркіном на саміті DealBook Summit бізнесмен також звинуватив президента Володимира Зеленського в неправдивих заявах і висловився про Революцію гідності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеозапис інтерв'ю.

Маск заявив, що без Starlink український фронт міг би впасти

Розмова відбулася 18 листопада 2026 року під час щорічного саміту The New York Times DealBook Summit у Нью-Йорку. Маск долучився до заходу відеозв'язком із Китаю, де перебував разом із президентом США Дональдом Трампом.

Однією з головних тем стала роль супутникового зв'язку в російсько-українській війні. Маск заявив, що після повномасштабного вторгнення Росія знищила українські комунікаційні мережі, зокрема вежі мобільного зв'язку та оптоволоконні лінії. За його словами, Starlink залишився системою, яку російській армії не вдалося вивести з ладу.

«Якби в них не було Starlink, уся їхня лінія фронту обвалилася б, оскільки в них не було системи зв'язку. І Росія перемогла б», – сказав підприємець.

Він додав, що й нині супутникова мережа забезпечує основну частину комунікацій українських військових. Маск назвав свою допомогу Україні надзвичайно значною та заявив, що відключення Starlink могло б призвести до негайного обвалу фронту.

Водночас бізнесмен наголосив, що від самого початку вважав Starlink цивільною системою, яку не можна використовувати для наступальних ударів безпілотниками. За його словами, для таких операцій має застосовуватися Starshield – окрема супутникова система під контролем уряду США.

Ілон Маск пояснив, що не хоче особисто ухвалювати рішення, які можуть призвести до загибелі людей. Він вважає, що відповідальність за застосування військових технологій має нести американська влада, а не приватний підприємець.

Ілон Маск під час відеорозмови з Ендрю Россом Соркіном скриншот із відео The New York Times

Маск заперечив слова Зеленського про Starshield

Журналіст Ендрю Росс Соркін нагадав, що президент України Володимир Зеленський заявляв про обмеження роботи супутникової системи та проблеми з її використанням українськими військовими.

Маск відповів, що Зеленський не завжди говорить правду.

«Не хочу вас шокувати, але Зеленський не завжди говорить правду», – заявив мільярдер.

Соркін уточнив, чи має Україна доступ до Starshield, чи використовує комерційний Starlink. Маск назвав ці системи різними: Starlink, за його словами, є цивільною комерційною мережею, а Starshield контролюється урядом США, і рішення щодо її застосування залежать від американського Міністерства оборони.

Підприємець стверджував, що Україна насправді хоче використовувати комерційний Starlink для наступальних військових операцій, але SpaceX відмовляється це дозволяти.

Він також заперечив, що компанія повністю вимикала Starlink для України під час операції проти російського флоту в Севастополі. За версією Маска, супутникове покриття над Кримом тоді не було активним через санкції проти Росії, а для його ввімкнення був би потрібен дозвіл Державного департаменту США.

Ілон Маск також заявив, що швидкісне обмеження для Starlink відповідає найвищому дозволеному ліміту на дорогах України. У стенограмі розмови він назвав приблизно 80 миль на годину – близько 129 км/год.

Водночас президент Зеленський раніше говорив про обмеження на рівні 100 миль на годину – приблизно 161 км/год. За його словами, через це українські дрони-перехоплювачі втрачають зв'язок з операторами та не можуть ефективно перехоплювати російські реактивні «Шахеди».

Раніше «Главком» також писав, що Україна ризикує втратити доступ до Starshield у 2027 році. Чинний контракт із американським урядом має завершитися в середині наступного року, тому Київ прагне домовитися про його продовження.

Маск заявив, що США організували переворот в Україні

Під час інтерв'ю бізнесмен також висловився про Революцію гідності 2013–2014 років. Він визнав, що Росія є агресором у війні проти України, але водночас заявив, що Сполучені Штати нібито організували державний переворот, аби усунути від влади демократично обраного проросійського президента Віктора Януковича.

«Це правда, що з погляду вторгнення Росія є агресором, але також правда, що ми, американці, організували переворот, щоб усунути демократично обраного проросійського президента України», – сказав Маск.

Він назвав такі дії агресивними та стверджував, що без допомоги Державного департаменту США й інших американських відомств вони були б неможливими. Водночас мільярдер зауважив, що його слова можуть прозвучати як виправдання Росії, але заперечив такий намір.

Твердження про організований США переворот є оцінкою Маска, а не встановленим фактом.

Революція гідності розпочалася в листопаді 2013 року після рішення уряду призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Після силового розгону студентів протести переросли в масовий рух проти влади Віктора Януковича. У лютому 2014 року, після загибелі протестувальників і втечі президента з Києва, Верховна Рада 328 голосами ухвалила постанову про його самоусунення від виконання конституційних повноважень та призначила дострокові президентські вибори.

Ілон Маск уже не вперше висловлюється про Революцію гідності в Україні. У лютому 2023 року він назвав події 2013–2014 років державним переворотом. Тоді радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів підприємцю, порадивши йому перестати читати російські газети.

Маск заявив, що не є прихильником MAGA

Під час розмови Соркін також запитав підприємця про його політичні погляди та підтримку руху MAGA (Make America Great Again), пов'язаного з президентом США Дональдом Трампом.

«Я не впевнений, що означає MAGA, але якщо це означає сліпу покірність набору політик Республіканської партії, то я, безумовно, не поділяю її. Я вважаю, що в обох партіях є свої плюси та мінуси», – відповів Маск.

Мільярдер також визнав, що шкодує про значні витрати на підтримку республіканців під час проміжних виборів у США 2026 року. За даними The Washington Post, на політичні кампанії він спрямував понад $400 млн. Маск заявив, що якби міг повернути час назад, то витратив би менше грошей.

Нагадаємо, американські законодавці вже вимагали від SpaceX пояснити обставини обмеження супутникового зв'язку для України. Сенатори прагнули з'ясувати, хто ухвалив відповідні рішення та чи був причетний до них Білий дім.