Ввечері 18 листопада окупанти вдарили по обласному центру. Поранення дістала жінка, медики надали їй допомогу на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

Спочатку Михайло Семікін повідомив про одну постраждалу, яка отримала допомогу на місці. Згодом стало відомо, що травмованих уже двоє: поранення дістав також чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Яку зброю застосували окупанти і наскільки сильні руйнування, Михайло Семікін не уточнив. Про загиблих не повідомляли.

Атаки на Запоріжжя за останній тиждень

Від середини листопада Запоріжжя майже щодня потрапляє під ворожі удари:

13 листопада окупанти вдарили по п'ятиповерхівці в Космічному районі: пошкоджено квартири на трьох поверхах, на другому й третьому почалися пожежі, у дворі горіли автомобілі. Поранено 50 людей, серед них восьмеро дітей;

14 листопада вранці росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Заводському районі: у будівлі спалахнула пожежа, поранено 32-річного чоловіка. Загалом за ту добу в Запоріжжі та Запорізькому районі постраждали 32 людини, зокрема четверо дітей. Найбільше, 22 людини, поранено вдень під час масованого удару по місту;

у ніч на 17 листопада ворожий дрон влучив у торговельний кіоск, і той загорівся, а FPV-дрон атакував автомобіль у Космічному районі. Водій загинув, 57-річна жінка дістала вибухову травму.

За даними співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, лише за 14 листопада окупанти завдали 877 ударів по населених пунктах області. Серед них 34 авіаудари, 685 атак безпілотників (здебільшого FPV-дронів), чотири удари з реактивних систем залпового вогню та 154 артилерійські обстріли. Того дня мешканці області подали 471 звернення про пошкоджене майно.

Нагадаємо, 17 листопада внаслідок масованих російських атак на Запоріжжя загинули двоє людей, а кількість поранених зросла до 43. Постраждалим надають медичну допомогу.