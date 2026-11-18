Механізм вилучення нерухомості діє в окупованому Маріуполі вже кілька років

Російська окупаційна адміністрація планує передавати квартири жителів Маріуполя, які були змушені залишити місто через війну, зокрема учасникам так званої «спеціальної військової операції» – війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Маріупольську міську раду.

Про наміри розподіляти нерухомість заявив ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін. За його словами, квартири, які окупаційна адміністрація визнає «безхазяйними», включатимуть до маневреного житлового фонду муніципалітетів. Звідти помешкання розподілятимуть між різними категоріями населення, зокрема передаватимуть учасникам війни проти України.

Начальник Маріупольської міської військової адміністрації Вадим Бойченко назвав такі дії незаконним привласненням нерухомості українців, які через російську агресію втратили можливість жити у власних оселях.

«Спочатку окупаційна влада через незаконні судові рішення визнає квартири «безхазяйними», а потім передає їх до муніципального житлового фонду для подальшого розподілу серед окупантів», – зазначив Бойченко.

За цією схемою власники ризикують втратити нерухомість, якщо не зможуть підтвердити свої права на неї через окупаційні структури. Особливо вразливими є маріупольці, які виїхали на підконтрольну Україні територію або за кордон і не мають можливості особисто повернутися до міста.

Як окупанти привласнюють квартири маріупольців

Механізм вилучення нерухомості діє в Маріуполі вже кілька років. Окупаційна адміністрація складає переліки помешкань, які вважає «безхазяйними», та запускає процедуру їхнього переведення у муніципальну власність.

За даними розслідування Радіо Свобода, власникам таких квартир дають 30 днів на підтвердження права власності. Для цього необхідно особисто звернутися до окупаційних органів із документами на житло та російським паспортом. Якщо людина не виконує цих вимог, нерухомість можуть привласнити.

Журналісти встановили, що з 2023 року до червня 2026-го окупаційна адміністрація визнала «безхазяйними» щонайменше 25 тис. квартир і будинків у Маріуполі.

Масштаби перерозподілу житла підтверджують і заяви самих окупантів. За інформацією Суспільного, станом на вересень 2026 року російська адміністрація заявляла про розподіл понад 3,6 тис. квартир, визнаних «безхазяйними». Ще 2,5 тис. помешкань планували передати новим мешканцям.

Квартири вже передають у власність Росії

Нинішня заява Пушиліна пролунала після ще одного випадку вилучення нерухомості маріупольців. На початку листопада стало відомо, що окупаційна адміністрація погодила безоплатну передачу 20 квартир із так званої муніципальної власності у федеральну власність Росії.

Йдеться про помешкання місцевих жителів, які залишили місто через російську блокаду та окупацію. За інформацією Маріупольської міської ради, перед передачею квартири визнали «безхазяйними» на підставі рішень окупаційних судів. Після цього нерухомість передали російським державним відомствам.

«Главком» раніше повідомляв, що в окупованому Маріуполі росіяни за один день включили майже 900 квартир до переліку житла для так званого компенсаційного перерозподілу. Помешкання належали людям, які виїхали з міста або не встигли переоформити документи за російськими правилами.

Нагадаємо, Маріуполь опинився в російській блокаді на початку березня 2022 року. Після майже трьох місяців боїв російські війська захопили місто у травні. Під час облоги окупанти зруйнували значну частину житлової забудови, а десятки тисяч містян були змушені залишити домівки. Про масштаби руйнувань міський голова Вадим Бойченко повідомляв ще в березні 2022 року: тоді, за його словами, було пошкоджено понад 90% житлового фонду Маріуполя.