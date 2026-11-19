19 листопада в Україні відзначають День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника, а у світі – Міжнародний день пам’яті журналістів, Всесвітній день філософії та Всесвітній день туалету. Православні вшановують пам'ять пророка Авдія та мученика Варлаама. До кінця року залишається 42 дні.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 листопада 2026 року.

Свята в Україні

День працівників гідрометеорологічної служби України

19 листопада в Україні відзначають День працівників гідрометеорологічної служби – державне професійне свято, встановлене указом президента Леоніда Кучми № 208/2003 від 11 березня 2003 року. Дата пов'язана зі створенням 1921 року Укрмету – центральної метеорологічної служби України. Гідрометеорологи вивчають процеси в атмосфері й гідросфері, ведуть спостереження за погодою, водами та якістю довкілля, готують прогнози та попередження про небезпечні явища: сильний вітер, град, повені, снігопади й ожеледицю.

У воєнний час їхня робота ускладнилася: частину метеостанцій пошкоджено або втрачено на окупованих територіях, а публікацію детальних метеоданих обмежено з міркувань безпеки. Проте служба працює, і саме на її прогнози покладаються аграрії, енергетики, рятувальники й жителі громад.

День скловиробника

19 листопада відзначають День скловиробника – професійне свято, встановлене указом президента від 9 грудня 2003 року. Воно присвячене працівникам скляної промисловості – однієї з найстаріших галузей виробництва. Скло відоме людству тисячі років, а на території України скляні прикраси й посуд виготовляли ще за часів Київської Русі. У XIX столітті, з винайденням регенеративної печі Сіменса–Мартена, виробництво скла набуло масового й доступного характеру. Сьогодні скло потрібне в будівництві, машинобудуванні, медицині та побуті: від вікон і пляшок до оптичного волокна й лабораторного посуду.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день пам’яті журналістів

Міжнародний день пам'яті журналістів – день вшанування тих, хто загинув, виконуючи професійний обов'язок. Він нагадує про ціну свободи слова та про ризики, на які йдуть репортери, фотографи й відеооператори. В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули журналісти й працівники медіа, тож дата для української спільноти особливо болісна.

Всесвітній день філософії



Третього четверга листопада відзначають Всесвітній день філософії, який започаткувала ЮНЕСКО 2005 року. У 2026 році він припадає на 19 листопада. Свято закликає до відкритого діалогу, критичного мислення й поваги до різних поглядів. Філософія не тільки академічна дисципліна: вона допомагає людям осмислювати війну, втрату, відповідальність і свободу.

Всесвітній день туалету

19 листопада відзначають Всесвітній день туалету. Його започаткували 2001 року на конференції в Сінгапурі, а 2013 року ООН ухвалила резолюцію, яка закріпила свято на міжнародному рівні. Метою є привернення уваги до проблеми доступу до безпечної санітарії: за оцінками ООН, понад три мільярди людей у світі не мають безпечно керованих санітарних послуг. В Україні руйнування систем водопостачання й каналізації внаслідок обстрілів робить цю тему актуальною для мільйонів людей.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Авдія

19 листопада за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святого пророка Авдія – одного з 12 малих пророків Старого Завіту. За переказом, Авдій жив у VIII–VI століттях до Різдва Христового. Існує версія, що він був учнем пророка Іллі або домоправителем царя Ахава, який під час гонінь переховував і годував сто пророків у печерах, ризикуючи власним життям. Книга Авдія – найменша за обсягом книга Старого Завіту: у ній пророкується загибель Едома за гординю, зло та зраду. Авдія шанують як покровителя домашнього вогнища. У народі цей день називали «Авдій Радетель».

Мученик Варлаам

Цього ж дня вшановують мученика Варлаама – за переданням, простого неосвіченого чоловіка з Антіохії, який постраждав за віру на початку IV століття під час гонінь Діоклетіана. Коли його змусили принести жертву язичницьким богам, він тримав на долоні жар із ладаном і не відсмикнув руку, хоча вона обгоріла. Про його мужність писав Василій Великий. Церква шанує Варлаама як приклад стійкості, яка не потребує вченості чи високого походження.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що 19 листопада слід обов'язково бути вдома, щоб захистити родину й оселю від злих сил.

Якщо цього дня сильний вітер – чекайте на затяжні холоди та люту зиму.

Якщо йде сніг – до великого врожаю навесні.

Похмура погода без снігу – весна буде пізньою.

Наші предки вірили, що 19 листопада потрібно обов'язково бути вдома, щоб захистити родину та оселю від злих сил.

Що не можна робити

Сваритися, обманювати і лихословити.

Давати й брати в борг.

Викидати залишки їжі та починати масштабні справи.

Історичні події

1190 рік – засновують Тевтонський орден;

1493 рік – у своїй другій подорожі до Америки Колумб відкриває острів Пуерто-Рико;

1626 рік – у Немирові засновують церковне братство і школу при ньому;

1809 рік – у битві при Окані французька армія маршала Сульта громить іспанську армію Хуана Карлоса де Арейсагі;

1815 рік – Франція приєднується до Священного союзу;

1891 рік – у Німецькій імперії продають першу іграшкову залізницю;

1916 рік – імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надає автономію Східній Галичині;

1919 рік – сенат США голосує проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй;

1921 рік – створюють Укрмет – центральну метеорологічну службу України;

1941 рік – на захід від берегів Австралії стається бій між австралійським крейсером Sydney і німецьким допоміжним крейсером Kormoran, в результаті якого обидва корабля затонули;

1943 рік – починається операція зі звільнення островів Гілберта і Маршаллових островів від японських військ;

1946 рік – резолюція Генеральної Асамблеї ООН проти релігійного та расового переслідування;

1969 рік – бразильський футболіст Пеле забиває свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі;

1997 рік – починається експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання «Колумбія», у якій разом із космонавтами з США та Японії бере участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк;

2004 рік – у «Будинку із химерам» и архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкривають музейно-культурний центр «Шедеври мистецтва України»;

2005 рік – сенат США підтримує законопроєкт про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона – Вейніка;

2012 рік – в Україні набуває чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.

Іменини

День ангела святкують: Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків.