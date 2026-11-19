Володимир Зеленський переконаний, що американський і китайський президенти володіють інструментами, які можуть суттєво вплинути на рішення Москви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спільні дії США та Китаю могли б змусити Росію припинити війну проти України. За його словами, для цього Вашингтону та Пекіну достатньо запровадити обмеження проти Москви або зупинити торгівлю з нею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Зеленського американському телеканалу NBC News.

Глава держави поспілкувався з головним міжнародним кореспондентом NBC News Річардом Енгелем напередодні тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна. Переговори лідерів трьох держав заплановані на 19 листопада у китайському Шеньчжені.

Зеленський переконаний, що американський і китайський президенти володіють інструментами, які можуть суттєво вплинути на рішення Кремля. Йдеться передусім про економічний тиск на Росію. Зокрема, Сполучені Штати та Китай могли б узгодити санкційні заходи або припинити економічну співпрацю з Москвою.

Український президент наголошує на особливій ролі Пекіна, адже Китай залишається одним із ключових торговельних партнерів Росії. Обмеження економічних зв'язків із цією країною могло б створити для Кремля серйозні проблеми.

фото: кадр із відео NBC News

Під час інтерв'ю Зеленський також емоційно відреагував на російські заяви про нібито захист російськомовного населення в Україні. Президент нагадав, що Росія продовжує атакувати українські міста, попри свої виправдання вторгнення.

«Вони атакують нас цілодобово. І це теж про те, як вони казали, пам'ятаєте: мовляв, прийшли рятувати російськомовних людей. Це повна х*рня», – сказав Зеленський.

Під час розмови з журналістом Річардом Енгелем у Києві також було чути звуки повітряної тривоги.

Президент застеріг від рішень без участі України

Володимир Зеленський наголосив, що жодна велика держава не повинна одноосібно вирішувати долю інших країн. Так президент прокоментував можливість обговорення майбутнього України на саміті в Шеньчжені без її представників.

«Великі країни завжди думають, що можуть приймати рішення щодо майбутнього всього світу, але це величезна помилка», – сказав Зеленський в інтерв’ю Річарду Енгелю.

Водночас глава держави заявив, що спільний тиск Вашингтона та Пекіна міг би змусити Росію припинити війну. За його словами, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін мають достатньо впливу, щоб досягти цього за допомогою санкцій або обмеження торгівлі з Москвою.

Чому Зеленський звертає увагу на Китай

Питання впливу Пекіна на Москву український президент порушував і раніше. Зокрема, 24 жовтня під час онлайн-виступу в американському Інституті Гудзона Зеленський заявив, що Китай має достатньо важелів, аби переконати Путіна зупинити війну.

Тоді глава держави окремо звернув увагу на масштаб торговельних відносин між Росією та Китаєм. За його словами, Пекін є важливим ринком для російської економіки, а тому може використати цю залежність для впливу на Кремль.

Ще раніше, у вересні, в інтерв'ю The Wall Street Journal Зеленський говорив про можливість припинення закупівель російських енергоресурсів Китаєм, Індією та Туреччиною. Президент вважав, що відмова цих держав від купівлі російських енергоносіїв могла б позбавити Москву важливих джерел фінансування війни.

Зеленського запитали, чи готовий він померти заради України

Під час інтерв'ю журналіст NBC News Річард Енгель також запитав українського президента, чи не побоюється він замаху з боку Володимира Путіна у відповідь на українські далекобійні удари по території Росії.

Журналіст згадав повідомлення про нібито скасування неформальної заборони на вбивство Зеленського, а також попередні спроби замахів на главу держави, зокрема на території Польщі. Важливо: інформація про скасування такої заборони не має незалежного підтвердження.

Зеленський відповів, що усвідомлює небезпеку, адже Україна перебуває у стані війни. За його словами, українські військові щодня ризикують життям заради майбутнього країни та наступних поколінь.

Тоді Енгель поставив пряме запитання: чи готовий президент померти заради України.

«Ми зараз на війні й розуміємо, що можемо загинути. Багато військових живуть і воюють, усвідомлюючи це. Вони борються за нашу країну, за життя наших дітей та онуків, за їхнє майбутнє», – відповів Зеленський.

Президент додав, що регулярно отримує попередження від розвідки, спецслужб та охорони про можливі загрози. Йому радять змінювати плани, посилювати охорону та враховувати ризики під час пересування. Водночас глава держави наголосив, що не може постійно жити в очікуванні замаху.

«Але я не можу так жити. Інакше це буде не те життя, за яке ми боремося. Ми боремося за свободу», – сказав Зеленський.

Про що говоритимуть Трамп, Путін і Сі Цзіньпін

Майбутня зустріч у Шеньчжені стане першими тристоронніми переговорами лідерів США, Росії та Китаю в такому форматі. Водночас Україна не братиме в них участі.

Спочатку Білий дім повідомляв, що основною темою переговорів стане скорочення ядерних арсеналів. Заступниця речника адміністрації США Олівія Велс пояснювала, що Дональд Трамп розглядає поширення ядерної зброї як серйозну загрозу. Американська сторона також не очікувала укладення конкретних домовленостей за результатами першої зустрічі.

За інформацією CBS News, американські посадовці не планували окремо порушувати питання російської війни проти України під час тристоронньої розмови.

Напередодні переговорів Зеленський публічно озвучив, які кроки, на його думку, могли б наблизити завершення російської агресії. Фактично президент закликає Вашингтон і Пекін використати економічні можливості своїх держав для посилення тиску на Москву.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Трамп, Путін і Сі Цзіньпін зустрінуться на саміті в Китаї. Тристоронні переговори заплановані на 19 листопада. Напередодні Сі Цзіньпін уже провів окрему зустріч із російським диктатором, під час якої сторони обговорювали міжнародні питання, зокрема війну в Україні.