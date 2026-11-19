Підозрюваний збирав інформацію про співробітників оборонного підприємства, фотографував їхні комп’ютери та стежив за місцями проживання

У США федеральне журі присяжних висунуло обвинувачення громадянину Росії Ігорю Д'ю, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби та шпигунстві за працівниками американської технологічної й оборонної компанії. Підприємство постачає Україні озброєння, яке використовують у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції США.

За даними американського слідства, йдеться про велику технологічну та оборонну компанію, офіс якої розташований у місті Пало-Альто, штат Каліфорнія. Її назву влада США не розголошує. У Мін'юсті наголосили, що працівники підприємства стали об'єктами стеження через допомогу Україні у війні з Росією.

Федеральна прокуратура Північного округу Каліфорнії стверджує, що Ігоря Д'ю завербували через месенджер Telegram. Його куратори надавали чоловікові інструкції, обладнання та гроші. Вони пояснювали, що його робота потрібна «батьківщині», і вимагали збирати відомості про компанію, яка постачає Україні зброю для протидії російській агресії.

За версією слідства, у червні 2026 року чоловік вирушив зі Стамбула до Мехіко. Там спільники звели його з людиною, яка допомогла незаконно перетнути кордон США та Мексики. Після прибуття до Сполучених Штатів підозрюваний придбав ноутбуки, мобільні телефони, обладнання для бездротових мереж і програмне забезпечення для віддаленого доступу.

Як росіянин збирав інформацію

Спочатку куратори доручили йому відвідувати кав'ярню неподалік офісу компанії в Пало-Альто. Там він мав визначати працівників підприємства та фотографувати екрани їхніх ноутбуків під час роботи.

Фотографії комп'ютерів співробітників фото: Міністерство юстиції США

Згодом завдання розширилися. За матеріалами справи, росіянин залишав власний ноутбук у визначених кураторами місцях поблизу офісу. Спільники намагалися отримати віддалений доступ до пристрою, щоб збирати інформацію про співробітників, які перебували поруч. ФБР також заявило про використання фізичного стеження та електронних пристроїв для відстеження людей.

Крім того, підозрюваний шукав домашні адреси працівників, зокрема одного з керівників компанії. Він збирав персональні відомості про їхні родини, освіту, професійний досвід і особисті характеристики.

Переслідування співробітниці

Один із найдетальніше описаних епізодів стався 3 вересня 2026 року. За твердженням слідства, Д'ю на сріблястому позашляховику Lexus переслідував співробітницю компанії, яка їхала з офісу в Пало-Альто в напрямку Сан-Франциско. Відстань становила майже 30 миль – близько 48 км.

Жінка намагалася відірватися від переслідувача: змінювала маршрут, повертала на другорядні дороги та заїхала на парковку продуктового магазину. Однак водій продовжував рухатися за нею, здійснював розвороти, порушував правила дорожнього руху та проїхав на червоне світло.

Побоюючись за свою безпеку, співробітниця зателефонувала до служби 911. Їй порадили приїхати до відділку поліції Сан-Франциско. Після того як жінка звернулася до правоохоронців, переслідування припинилося. Слідчі також отримали докази того, що чоловік стежив за іншими працівниками компанії в попередні дні.

Після контакту з поліцією Пало-Альто підозрюваний, за версією слідства, змінив автомобіль і номер телефону, а за вказівкою кураторів вирушив до міста Ріно в штаті Невада. Згодом він повернувся до району затоки Сан-Франциско, щоб продовжити виконувати завдання.

Що знайшли під час обшуку

У жовтні агенти ФБР провели обшуки в помешканні чоловіка в місті Іст-Пало-Альто. Правоохоронці вилучили:

близько $18 тис. готівкою;

два ноутбуки та два iPhone;

два російські паспорти;

обладнання для бездротових мереж;

підроблені документи, що посвідчують особу.

Фотографії російського паспорта Д'ю фото: Міністерство юстиції США

Також слідчі знайшли записник із десятьма адресами. Значна частина з них, за даними прокуратури, належала співробітникам компанії. Окрім того, у записах були детальні досьє щонайменше на трьох працівників. Вони містили інформацію про родичів, освіту, професійну діяльність, а також оцінки сильних і слабких сторін цих людей.

Слідство також перехопило дві міжнародні посилки з-за кордону, у яких були приховані документи для маскування особи. Серед них – підроблене посвідчення особи Каліфорнії, змінений американський паспорт і картка соціального страхування на ім'я Г'юго Лендрі Джонса (Hugo Landry Johns). За матеріалами справи, паспорт був справжнім документом США, виданим іншій людині, але його фотографію та особисті дані змінили.

Підроблений американський паспорт підозрюваного фото: Міністерство юстиції США

Які обвинувачення висунули росіянину

Ігоря Д'ю затримали 30 жовтня 2026 року. 2 листопада він уперше постав перед федеральним судом і відтоді перебуває під вартою. Наступне судове засідання призначене на 24 листопада.

Федеральне журі присяжних висунуло йому чотири обвинувачення:

змова з метою діяти як агент іноземного уряду;

діяльність як агента іноземної держави без повідомлення генерального прокурора США;

переслідування людини з використанням міжштатних перевезень;

шахрайство з документами, що посвідчують особу.

За найтяжчим обвинуваченням – діяльність агентом іноземної держави без попереднього повідомлення генерального прокурора – чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. За змову та переслідування передбачено до п'яти років за кожним епізодом, за шахрайство з документами – до одного року. Також можливі штрафи до $250 тис. за окремими статтями.

Помічник директора контррозвідувального підрозділу ФБР Роман Рожавський заявив, що російський уряд використовував прихованих виконавців і кримінальних посередників для отримання переваги у війні проти України.

Водночас американська влада наголошує: висунення обвинувачень не є обвинувальним вироком. Вина Ігоря Д'ю має бути доведена в суді.

Нагадаємо, у березні 2026 року в Німеччині викрили російську агентурну мережу, учасники якої стежили за виробником бойових безпілотників, що постачає продукцію Україні. Німецьке слідство підозрювало фігурантів у підготовці диверсій проти оборонного підприємства.