Новинський заявив, що готовий організувати переговори між Києвом, Москвою і Донбасом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Новинський

Тільки такі переговори зможуть просунути вирішення конфлікту, переконаний опозиціонер

Масштабна міжнародна конференція «Досвід балканських країн у мирному врегулюванні конфліктів» відбулася 18 травня у Загребі. Захід за участю трьох десятків політиків, дипломатів, експертів з Хорватії, Чорногорії, Сербії, Македонії, Австрії та України провів Фонд Української політики за підтримки народного депутата Вадима Новинського, передає телеканал «112 Україна».

Вперше на такому рівні відбулося детальне обговорення того, які досягнення і помилки балканських країн у справі врегулювання конфліктів на території колишньої Югославії можуть бути корисні для припинення війни на Донбасі.

Балканські учасники охоче ділились вивченими на своєму гіркому досвіді уроками, головною з яких є переконаність у необхідності компромісів і взаємних поступок для виходу з спіралі кровопролиття. Особливу увагу у ході обговорення було приділено досвіду міжнародних миротворчих місій на Балканах як інструменти вирішення конфліктів.

«Ніхто не вирішить за українців нашу проблему, ніякі зовнішні сили не можуть забезпечити мир на Донбасі. Тільки політична воля тих, хто взяти на себе сміливість без оглядки на рейтинги рухати справу миру, здатна зупинити кровопролиття. Плюс необхідний прямий діалог з усіма учасниками конфлікту, який в тій же Хорватії в результаті забезпечив сталий мир», - заявив Вадим Новинський за підсумками конференції.

«Не менш важливий урок Балкан полягає в тому, що затягування з вирішенням конфлікту дуже ускладнює його врегулювання. З кожним роком перебування конфлікту в замороженому стані, повернутися до нормального мирного життя буде все важче».

Крім того, Новинський підкреслив, що готовий узяти на себе особисту відповідальність за організацію прямого діалогу як з Москвою, так і з Донецьком і Луганськом, якщо це необхідно для припинення кровопролиття на українській землі. І перше, про що варто говорити, це про розгортання на Донбасі ефективної міжнародної миротворчої місії, яка вже в цьому році зупинила б бойові дії в регіоні.