Новий глава Офісу президента сьогодні проведе брифінг



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У середу, 12 лютого, о 10:30 розпочнеться брифінг керівника Офісу президента України Андрія Єрмака

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у середу, 12 лютого, проведе брифінг.

Подію анонсовано на сайті глави держави. «У середу, 12 лютого, о 10:30 розпочнеться брифінг керівника Офісу президента України Андрія Єрмака», - ідеться в анонсі.

Нагадаємо, на днях президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.

Досьє на Єрмака

Андрію Єрмаку 48 років, за фахом - юрист. Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, у 1995 року отримав свідоцтво на право здійснювати адвокатську діяльність. У 1997-му заснував «Міжнародну юридичну компанію», яка донині надає юридичні та консалтингові послуги. За даними сервісу YouControl, Єрмак має частку у понад 20 різних компаніях, які працюють у різних напрямках: юридичні послуги, вивчення громадської думки, нерухомість, торгівля фармпрепаратами. Крім того, Єрмак епізодично займався продюсуванням фільмів («Правило бою» і «Межа»). Досі є членом Української та Європейської кіноакадемій.

Єрмак має певний політичний досвід: з 2006 по 2014 роки був помічником народного депутата від Партії регіонів Ельбруса Тадеєва. «Я все своє життя пов'язаний зі спортом. Мій батько був баскетболістом, я дружу з багатьма спортсменами - футболістами, атлетами, борцями. Ельбрус Тедеєв - мій хороший товариш. Як юрист я періодично допомагав йому у питаннях Федерації (Асоціації спортивної боротьби України)», - так пояснив цю співпрацю Єрмак. Він також додав, що працював на громадських засадах та не отримував за це грошей.

За даними ЗМІ, у Єрмака є зв’язки з представниками російської еліти. Він разом з громадянином Росії Емануїлом Рахамімом (науковець та бізнесмен) були бенефіціарами у створеній 2001-го року компанії ТОВ «Медійна група європейського партнерства», спеціалізація якої – виробництво фільмів. На сьогодні бізнес-зв'язок Єрмака із Емануїловим продовжився у зареєстрованій в Україні компанії ЗАТ «Інтерпромфінанс Україна». У свою чергу Емануїлов є співвласником російської компанії, яка значиться одним із засновників «Інтерпромбанку» РФ. Серед акціонерів «Інтерпромбанку» - член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації від Камчатського краю Валерій Пономарьов та інші впливові росіяни. Єрмак в коментарях ЗМІ спростовував, що має бізнес-інтереси в РФ і пояснював, що Емануїлов - давній знайомий його батька.

Із Володимиром Зеленським Єрмак познайомився у 2011 році. Тоді нинішній президент працював генеральним продюсером телеканалу «Інтер». Офіційне спілкування швидко перейшло у приватну площину.

Через тиждень після президентських виборів Зеленський призначив Андрія своїм помічником: Єрмак курує міжнародну політику. В інтерв’ю на питання про те, як одна людина може відповідати за відносини з США та Росією, Єрмак пафосно відповів: «Люблю виклики і взяв найважче, за що ніхто не хотів братися, а я взяв і просто зробив».

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