Зеленський допускає відставки в Офісі президента через конфлікти в команді



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Володимир Зеленський наголосив, що доводиться працювати не тільки з тими, кому він довіряє

Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента

В команді президента України Володимира Зеленського є конфлікти, які заважають працювати, тому не виключені кадрові перестановки в Офісі президента. Про це він заявив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, він виступає проти внутрішніх конфліктів, оскільки в них не буває переможців.

«Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі професійні люди. Тобто ми 100% когось будемо втрачати. Тому, що ти не можеш жити у постійному конфлікті. От і все», - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що доводиться працювати не тільки з тими, кому він довіряє.

«Якщо ми говоримо, з ким я працюю, то в Офісі президента у мене є дві-три людини, яких я знаю давно. З іншими ми почали працювати або протягом виборчої кампанії, або після того, як перемогли, познайомилися, або ці люди, коли ще нас не було, працювали тоді в Адміністрації президента», - зауважив Зеленський.

Раніше стало відомо, що розглядається відставка глави Офісу президента Андрія Богдана. Зокрема, Богдан цього разу дійсно написав заяву про відставку, все повинно вирішитися найближчим часом.

Зазначимо, з моменту призначення Богдана в Офіс президента його ім'я неодноразово опинялося в епіцентрі політичних скандалів. В тому числі через минулу роботу на Ігоря Коломойського вважають, що олігарх має великий вплив на Зеленського.