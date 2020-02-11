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    Зеленський допускає відставки в Офісі президента через конфлікти в команді

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    <span>Володимир Зеленський наголосив, що доводиться працювати не тільки з тими, кому він довіряє</span> - Зеленський допускає відставки в Офісі президента через конфлікти в команді
    Володимир Зеленський наголосив, що доводиться працювати не тільки з тими, кому він довіряє

    Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента

    В команді президента України Володимира Зеленського є конфлікти, які заважають працювати, тому не виключені кадрові перестановки в Офісі президента. Про це він заявив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

    За його словами, він виступає проти внутрішніх конфліктів, оскільки в них не буває переможців.

    «Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі професійні люди. Тобто ми 100% когось будемо втрачати. Тому, що ти не можеш жити у постійному конфлікті. От і все», - заявив Зеленський.

    Він також підкреслив, що доводиться працювати не тільки з тими, кому він довіряє.

    «Якщо ми говоримо, з ким я працюю, то в Офісі президента у мене є дві-три людини, яких я знаю давно. З іншими ми почали працювати або протягом виборчої кампанії, або після того, як перемогли, познайомилися, або ці люди, коли ще нас не було, працювали тоді в Адміністрації президента», - зауважив Зеленський.

    Раніше стало відомо, що розглядається відставка глави Офісу президента Андрія Богдана. Зокрема, Богдан цього разу дійсно написав заяву про відставку, все повинно вирішитися найближчим часом.

    Зазначимо, з моменту призначення Богдана в Офіс президента його ім'я неодноразово опинялося в епіцентрі політичних скандалів. В тому числі через минулу роботу на Ігоря Коломойського вважають, що олігарх має великий вплив на Зеленського.

    відставка Володимир Зеленський Андрій Богдан Офіс президента
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