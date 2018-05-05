Новий голова НАЗК Мангул отримав за квітень майже 120 тис. грн зарплати

Надалі щомісячна заробітна плата орієнтовно становитиме 120 тис. грн

За квітень 2018 року голові Національного агентства з запобігання корупції Олександру Мангулу було нараховано 119 тис. 909 грн заробітної платні. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба НАЗК. «За квітень 2018 року Олександру Мангулу було нараховано 119 тис. 909 грн (за першу половину місяця 57 тис. 143 грн і за другу половину 62 тис.



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Олександр Мангул

Надалі щомісячна заробітна плата орієнтовно становитиме 120 тис. грн

За квітень 2018 року голові Національного агентства з запобігання корупції Олександру Мангулу було нараховано 119 тис. 909 грн заробітної платні. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба НАЗК.

«За квітень 2018 року Олександру Мангулу було нараховано 119 тис. 909 грн (за першу половину місяця 57 тис. 143 грн і за другу половину 62 тис. 766 грн). З вказаної суми було утримано 21 тис. 584 грн податку на доходи фізичних осіб, а також 1799 грн військового збору. Загальна сума виплати становила 96 тис. 527 грн, в першій половині місяця 46 тис. грн і в другій половині 50 тис. 527 грн. Надалі орієнтовно таку суму становитиме щомісячна заробітна плата, що буде нараховуватись та виплачуватись Голові Національного агентства», — йдеться в повідомлені.

Як повідомлялось, рішення про призначення Мангула головою НАЗК було ухвалено на позачерговому засіданні агенції у середу, 28 березня.