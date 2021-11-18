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    Порошенко вилетів на безпековий форум у Канаді

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    П'ятий президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною вилетів до Торонто - Порошенко вилетів на безпековий форум у Канаді
    П'ятий президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною вилетів до Торонто
    фото: petroporoshenko / Facebook

    Протягом наступних двох днів Порошенко матиме низку зустрічей з канадськими посадовцями та конгресменами США

    П'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко разом з дружиною Мариною вилетів до Канади, де візьме участь у міжнародному безпековому форумі (HFX). Про він написав на своїй сторінці у Facebook.

    Порошенко розповів, що протягом наступних двох днів, 19 і 20 листопада, він матиме низку двосторонніх зустрічей з канадськими посадовцями та американськими конгресменами.

    «На всіх зустрічах, а також у своєму виступі на безпековому форумі у Галіфаксі закликатиму наших партнерів до спільної боротьби з російською гібридною агресією та всебічної підтримки України», – запевнив Порошенко.

    Безпековий форму відбудеться у Галіфаксі, фото: petroporoshenko / Facebook
    Безпековий форму відбудеться у Галіфаксі, фото: petroporoshenko / Facebook

    Зазначимо, що міжнародний безпековий форум 2021 року відбудеться у канадському Галіфаксі. На нього з'їдуться вищі посадовці країн, голови військових відомств та дипломати.

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    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність Канада політика Україна Марина Порошенко безпека
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    Порошенко вилетів на безпековий форум у Канаді