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    Штрафи до 170 тисяч гривень: Рада готує серйозне покарання за підробку covid-документів

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    Кримінальної відповідальності за підроблені ковід-документи можна уникнути, якщо добровільно зізнатися у їхньому використанні - Штрафи до 170 тисяч гривень: Рада готує серйозне покарання за підробку covid-документів
    Кримінальної відповідальності за підроблені ковід-документи можна уникнути, якщо добровільно зізнатися у їхньому використанні
    фото: Нацполіція

    В Україні діє близько 210 тис. підроблених covid-сертифікатів

    На сьогодні в Україні виявлено близько 210 тисяч фальшивих covid-документів. Таку цифру озвучили напередодні в уряді.

    Як пише членкиня комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова, йдеться про різні covid-документи – це і сертифікати в «Дії», і міжнародні свідоцтва про вакцинацію, і ПЛР-тести.

    Депутатка також нагадала, що в Україні можуть запровадити амністію для людей, які купили ковід-сертифікати, а згодом вирішили у цьому зізнатись, аби справді отримати щеплення.

    «Раніше всім, хто використовував підробні документи про щеплення, загрожувала кримінальна відповідальність. Профільний комітет таки підтримав амністію для таких «прозрівших» в законопроєкті 6084», – написала депутатка.

    За її словами, цей документ пропонує звільнити від кримінальної відповідальності особу, яка використала підроблені документи, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, якщо вона добровільно заявила про ці факти.

    За словами Устінової, для цього буде потрібно

    • Прийти в райвідділ поліції та подати заяву про те, що ви використовуєте підроблений covid-сертифікат
    • Дати покази — де ви його взяли, в кого придбали
    • Справа закривається
    • Ви біжите робити щеплення, поліція біжить шукати зловмисника-продавця сертифікатів.

    «Сподіваюся завтра (18 листопада – ред.) Верховна Рада підтримає цей законопроєкт і у нас, так само як і в Європі, зможуть штрафувати до 170 тис. грн чи саджатимуть на 3 роки за підробку сертифікатів», – написала депутатка.

    Проєкт закону №6084, ухвалений народними депутатами у першому читанні на початку листопада, пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею, що передбачає встановлення відповідальності

    • за використання особою підроблених документів про проведення щеплень у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн або обмеження волі до 2 років;
    • за внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень у вигляді штрафу від 34 до 68 тис. грн або позбавленням волі на строк до 2 років
    • за виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень у вигляді штрафу від 85 до 170 тис. грн або позбавленням волі до 3 років.

    До слова, напередодні в Україні відкрили перший анонімний пункт Covid-вакцинації.

    Також вчора СБУ повідомила, що викрила в Києві ще дві групи Covid-аферистів, які працювали через телеграм-боти.

    У понеділок стало відомо, що СБУ викрила три мережі covid-аферистів. Імена «клієнтів» теж відомі.

    Теги: Верховна Рада СБУ шахрайство документи штраф поліція щеплення вакцинація коронавірус
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    Штрафи до 170 тисяч гривень: Рада готує серйозне покарання за підробку covid-документів