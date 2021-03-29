Новий міністр агрополітики показав свої статки

Лещенко не володіє нерухомістю, однак він має право користуватись квартирою своєї дружини

Міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко задекларував торік дохід у розмірі 1,225 млн гривень. Про це свідчать дані його декларації.

Згідно з декларацією, Лещенко в 2020 році отримав 148,5 тис. грн зарплати на посаді доцента кафедри фінансового права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 41,4 тис. грн зарплати на посаді директора ТОВ «Прогрес» (Черкаська область) та 800 тис. грн дивідендів від того ж ТОВ.

Також – 234,7 тис. грн зарплати на посаді голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру та 310 гривень від Первинної профспілкової організації КНУ ім. Т. Шевченка.

У документі зазначається, що Роман Лещенко не володіє нерухомістю, однак має право безкоштовного користування квартирою дружини Алли площею 113,6 кв. м і квартирою площею 77,7 кв. м.

Остання належить Наталії Лещенко. У квартирах також право користування мають обидва сини Лещенко та його дружина (обидві розташовані в Києві).

Також міністр має право користування житловим будинком площею 41,1 кв. м і земельною ділянкою площею 0,16 кв. м в Черкаській області, власником яких є ТОВ «Прогрес».

У власності Лещенко знаходиться автомобіль Toyota Land Cruiser 2013 року випуску.

Йому належить авторське право на монографію «Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів».

Міністр має 530 тис. грн готівкою, крім того, на рахунку в «Укргазбанку» він зберігає 105,1 тис. грн, у Приватбанку – 25,69 тис. грн, в «Універсал Банку» – 100 гривень.

Його дружина Алла володіє автомобілем Volkswagen Tiguan 2013 року випуску, їй належать 100% акцій ТОВ «Прогре» і ТОВ «Іллюмін», а також 50% акцій ТОВ «Прогрес-Молоко» (все – Черкаська область).

У 2020 році Алла Лещенко отримала 1,9 млн грн доходів, у тому числі 10,3 тис. грн матеріальної допомоги від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, 169,6 тис. грн зарплати і 62,1 тис. грн соцвиплат у «Прогресі».

Також вона отримала три подарунка в негрошовій формі від чоловіка на загальну суму 1,69 млн гривень.

Раніше міністр економіки Петрашко задекларував будинки, люксові авто і мільйони готівкою.

А міністр оборони торік отримав 2 млн грн доходів.

Також стало відомо, що задекларував міністр освіти Шкарлет.