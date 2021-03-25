Міністр оборони торік отримав 2 млн грн доходів

Таран володіє автомобілем Buick LaCrosse 2013 року випуску, а його дружина – Infinity G35 2007 року

Міністр оборони України Андрій Таран вказав у декларації 2 001 059 гривень доходів у 2020 році. Про це йдеться на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції.

Так, заробітна плата міністра торік склала 688 779 грн.

Зазначається, що пенсія глави Міноборони становить 210 507 грн, матеріальна допомога - 21 688 грн, а дохід від відчуження нерухомого майна – 1 080 000 грн.

Таран вказав 49 тисяч грн і 11 тисяч євро готівки. Також 142 293 тисячі гривень знаходяться на банківських рахунках Тарана.

У його власності знаходиться квартира (100,5 кв. м) у Києві. Дружина Тарана володіє земельною ділянкою (1,012 кв. м) у с. Дмитрівка Київської області.

Згідно з декларацією, Таран володіє автомобілем Buick LaCrosse 2013 року випуску, а його дружина - Infinity G35 2007 року випуску.