Міністр оборони торік отримав 2 млн грн доходів
Таран володіє автомобілем Buick LaCrosse 2013 року випуску, а його дружина – Infinity G35 2007 року
Міністр оборони України Андрій Таран вказав у декларації 2 001 059 гривень доходів у 2020 році. Про це йдеться на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції.
Так, заробітна плата міністра торік склала 688 779 грн.
Зазначається, що пенсія глави Міноборони становить 210 507 грн, матеріальна допомога - 21 688 грн, а дохід від відчуження нерухомого майна – 1 080 000 грн.
Таран вказав 49 тисяч грн і 11 тисяч євро готівки. Також 142 293 тисячі гривень знаходяться на банківських рахунках Тарана.
У його власності знаходиться квартира (100,5 кв. м) у Києві. Дружина Тарана володіє земельною ділянкою (1,012 кв. м) у с. Дмитрівка Київської області.
Згідно з декларацією, Таран володіє автомобілем Buick LaCrosse 2013 року випуску, а його дружина - Infinity G35 2007 року випуску.
Нагадаємо, в 2019 році дані декларації говорили, що чиновник (на той момент ще претендент на посаду міністра) володіє квартирою у Києві і двома земельними ділянками в Київській області. Площа кожної з них перевищувала гектар.
Зазначалося, що в його власності також знаходяться авто Buick LaCrosse, а у дружини - Infiniti G35 і Mercedes-Benz А-класу. За 2019 рік Таран заробив понад 300 тис. гривень, отримав понад 180 тис. гривень пенсії та 10 тис. гривень матеріальної допомоги.
Нагадаємо, що очільник Міненерго отримав 11,8 млн грн доходу від депозитів у держбанку. Нагадаємо, син Наталії Вітренко, колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України», а нині виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко в грудні 2020 року одержав 170 млн грн премії від державної компанії НАК «Нафтогаз» за отримання НАК прибутку від перемоги в Стокгольмському арбітражі.
Тим часом прессекретарка Зеленського придбала автівку за 606 тис. грн. Юлія Мендель за 2020 рік задекларувала 684 048 грн заробітку, а також придбала новий автомобіль.