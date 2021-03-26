Квартира і мільйони на рахунках мами: що задекларував міністр освіти Шкарлет

Згідно з декларацією, за 2020 рік Шкарлет отримав близько 940 тисяч гривень зарплатн

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет задекларував нову квартиру в Чернігові та мільйони на рахунках своєї матері.

Про це свідчить декларація за 2020 рік, подана очільником МОН в березні.

Згідно з декларацією, за 2020 рік Шкарлет отримав близько 940 тисяч гривень зарплатні. З них 483 тисячі – в «університеті «Чернігівська політехніка», ректором якого Шкарлет був до грудня 2020 року.

Ще 440 тисяч Шкарлет отримав від МОНу як зарплату. Як відомо, з 25 червня 2020 року він тимчасово виконував обов’язків міністра, а 17 грудня став повноцінним очільником відомства.

Ще 1,7 тисячі гривень МОН заплатило Шкарлету як гонорар або інші виплати. «Чернігівська політехніка» – ще 15 тисяч за тією ж статтею.

Крім цього, задекларовано 68 тисяч гривень пенсії та 200 гривень бонусів на банківській карті матері міністра Людмили.

Шкарлет задекларував дві квартири. Одна розташована в Чернігові, площа – 76,9 кв.м. Нею володіє Шкарлет, а мешкає його дочка Анна. Цю квартиру було отримано у власніть 18 грудня 2020 року. Вартість у декларації не відбито.

Також задекларовано квартиру матері міністра. Вона розташована в Києві, придбана в 2013 році, і міністр, згідно з декларацією, мешкає саме там. У минулій декларації це майно відбито не було.

Змін в цій категорії з червня минулого року не сталося. Шкарлет все ще володіє Toyota Land Cruiser 200 (2011) та Mitsubishi Pajero Wagon (2013).

У банку та готівкою, відповідно до декларації, Шкарлет зберігає 193 тисячі гривень та 50 тисяч доларів.

Значно більше грошей зберігає його мати. 18 тисяч гривень, 95 тисяч доларів, 65 тисяч євро. В гривневому еквіваленті ця сума майже дорівнює 4,8 млн гривень.

Зауважимо, що в декларації за 2020 рік Шкарлет не вказав дружину Тетяну Бобришеву-Шкарлет. В декларації, поданій Шкарлетом в червні (декларація кандидата на посаду міністра освіти та науки) Тетяна була зазначена.

Було задекларовано її зарплату (85 тисяч гривень), її авто (Ford Kuga), квартиру в Чернігові (76,9 кв.м.) та грошові активи (15 тисяч гривень та 32 тисячі доларів).