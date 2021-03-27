Міністр економіки Петрашко задекларував будинки, люксові авто і мільйони готівкою

За місцем попередньої роботи Петрашко заробив майже 6,1 млн грн, а в міністерстві - 534 тис. грн.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко торік отримав 534 тис. грн зарплати та мільйонні доходи.

Декларацію опубліковано на сайті Національного агентства з запобігання корупції.

У декларації Петрашко вказав квартиру в Києві площею 89,6 квадратних метрів, яка належить дружині міністра Світлані та двом його синам - Максиму та Матвію.

Міністр також володіє гаражем площею 11 кв. м у місті Стрий (Львівська область) та 50% житлового будинку площею 76,1 кв. м у Львові, співвласником якого вказаний Петрашко Мирослав Вікторович.

Він також великий будинок під Києвом на понад 400 кв. метрів і 1,5 га землі. Дружина міністра також є співвласницею квартири (33,3%) площею 109,1 кв. м у Росії (33,34% належать Артуру Позднякову, 33,3% - Анжеліці Поздняковій).

Міністр володіє паркомісцем у Києві площею 10,8 кв. м. Також він разом із дружиною та синами володіють житловим будинком площею 409,2 кв. м у селі Романків Обухівського району Київської області, де дружина Петрашка володіє земельною ділянкою площею 0,15 га.

Петрашко також задекларував наручний годинник швейцарського бренду Vacheron Constantin та ювелірні прикраси дружини торгової марки Chopard (перстень, сережки, підвіску з дорогоцінним камінням та кулон). При цьому вартість цих виробів не вказано.

Також у його власності є автомобіль Suzuki Vitara S 2016 року вартістю 673 000 гривень, Range Rover Sport 2017 року майже за 2,6 млн гривень, а також Toyota Land Cruiser 200 майже за 2,3 млн гривень.

За місцем попередньої роботи Петрашко заробив майже 6,1 млн грн, а в міністерстві - 534 тис. грн.

На рахунках у банках США має майже $828 тисяч, зокрема $827,75 тис. у банку Morgan Stanley і на $193 у нього відкритий спільний із дружиною рахунок у Citibank.

Петрашко має рахунки в ПУМБ (2,05 млн грн), Укргазбанку (31 222 грн і $902), Ощадбанку (70 557 грн). У ПриватБанку тримає 36 166 грн, а його дружина - 17 256 грн відповідно.

Також міністр економіки задекларував $510 тисяч та 2,35 млн грн готівкою, а його дружина - $395 тисяч і 1,4 млн грн готівки.

Згідно декларації, цінних паперів у власності Ігоря Петрашка та його родини немає.