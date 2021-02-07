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    Економіка та фінанси

    Вигідніше за нерухомість. Урядовець дав пораду українцям, які не знають, куди вкласти гроші

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    <p>Сьогодні оренда землі в Україні обходиться не менш $150 за гектар і ця цифра постійно зростає</p> - Вигідніше за нерухомість. Урядовець дав пораду українцям, які не знають, куди вкласти гроші

    Сьогодні оренда землі в Україні обходиться не менш $150 за гектар і ця цифра постійно зростає

    Фото з відкритих джерел

    Аграрний міністр Лещенко вважає купівлю землі вигідною інвестицією

    Земля після відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення стане для інвесторів більш привабливою за нерухомість. Таку думку в ефірі «Радіо НВ» висловив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

    Запуск ринку землі в Україні стартує 1 липня 2021 року, нагадав Лещенко. Він також відзначив, що вважає своїм головним завданням на посаді очільника Мінагрополітики забезпечення стабільного функціювання земельного ринку.

    Міністр заявив, що з 1 липня ринок обов'язково запрацює. Він також розповів, що не бачить передумов до великого ажіотажу після відкриття ринку.

    «Купівля землі сьогодні більш вигідна, ніж, наприклад, купівля нерухомості. Сьогодні в нашій країні немає сільгоспземель, що не оброблялися б. Обробляють навіть землі, які найменше підходять для вирощування сільськогосподарських культур, тому що заробити можна навіть на них. Крім того, сьогодні оренда землі в Україні обходиться не менш $150 за гектар і ця цифра постійно зростає», – наголосив очільник Мінагрополітики.

    Як повідомлялося раніше, на думку Романа Лещенка вартість одного гектара землі у вільному обігу буде перебувати на рівні $2 тис.

    Теги: нерухомість земля ринок Мінагрополітики Роман Лещенко
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