Вигідніше за нерухомість. Урядовець дав пораду українцям, які не знають, куди вкласти гроші

Сьогодні оренда землі в Україні обходиться не менш $150 за гектар і ця цифра постійно зростає

Аграрний міністр Лещенко вважає купівлю землі вигідною інвестицією

Земля після відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення стане для інвесторів більш привабливою за нерухомість. Таку думку в ефірі «Радіо НВ» висловив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Запуск ринку землі в Україні стартує 1 липня 2021 року, нагадав Лещенко. Він також відзначив, що вважає своїм головним завданням на посаді очільника Мінагрополітики забезпечення стабільного функціювання земельного ринку.

Міністр заявив, що з 1 липня ринок обов'язково запрацює. Він також розповів, що не бачить передумов до великого ажіотажу після відкриття ринку.

«Купівля землі сьогодні більш вигідна, ніж, наприклад, купівля нерухомості. Сьогодні в нашій країні немає сільгоспземель, що не оброблялися б. Обробляють навіть землі, які найменше підходять для вирощування сільськогосподарських культур, тому що заробити можна навіть на них. Крім того, сьогодні оренда землі в Україні обходиться не менш $150 за гектар і ця цифра постійно зростає», – наголосив очільник Мінагрополітики.

Як повідомлялося раніше, на думку Романа Лещенка вартість одного гектара землі у вільному обігу буде перебувати на рівні $2 тис.