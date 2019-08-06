Новий посол Естонії в Україні розпочав роботу



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Посол вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України

До України прибув новопризначений посол Естонії Каімо Кууск.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Новий посол вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олені Зеркаль.

«Україна є зовнішньополітичним пріоритетом Естонії», - наголосив він.

У ході робочої зустрічі дипломати високо оцінили динаміку українсько-естонського діалогу та підтвердили спільну налаштованість на подальший обмін досвідом з метою реалізації Україною важливих реформ, зокрема у галузях освіти та охорони здоров'я.

Своєю чергою, Зеркаль подякувала послу за тверду підтримку Естонією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та допомогу у реалізації гуманітарних проектів у Луганській та Донецькій областях.

Як повідомлялося, президент Естонії Керсті Кальюлайд призначила нового посла Естонії в Україні 11 липня.