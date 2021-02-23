Лоукостер SkyUp змінив структуру тарифів

Тепер пасажири можуть самостійно планувати кількість багажу, точну дату вильоту або вносити зміни

З 22 лютого бюджетна українська авіакомпанія SkyUp оновила структуру тарифів для зручності клієнтів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Тепер пасажири можуть самостійно планувати кількість багажу, точну дату вильоту або вносити зміни і вибирати місце в салоні літака.

Всього перевізник пропонує такі три тарифу:

Basic – базовий, для економного подорожі. Передбачає 9 кг ручної поклажі, автоматичний вибір місця і онлайн–реєстрацію за 48 годин.

Standard – класичний. Клієнти зможуть взяти два варіанти ручної поклажі на 14 кг, а також багаж на 23 кг. За додаткові $ 50 можна змінити дату вильоту. Реєстрацію також можна пройти онлайн за 15 годин. Крім того, надається можливість вибрати місце після 5–го ряду.

Flex – максимальний пакет. Пасажир може взяти 18 кг ручної поклажі і ще 32 кг багажу. За 12 годин до вильоту клієнт має можливість безкоштовно поміняти дату або за $ 50 повернути квиток. Реєстрацію можна пройти онлайн за 30 діб або безкоштовно в аеропорту. Власнику такого тарифу є будь-яке місце.

Напередодні стало відомо, що SkyUp запустить прямі рейси з Києва до Мальти. Польоти внесені до розкладу по середах і суботах. Вильоти з Києва о 07:40 з прибуттям на Мальту о 10:00. Зворотні вильоти з Мальти о 11:00 з прибуттям до Києва о 15:10. Час у дорозі становитиме 3 години 10 хвилин.

Мінімальна ціна авіаквитків починається від 1 325 грн в один бік. У вартість входить перевезення одного місця ручної поклажі з вагою до 9 кг і габаритами до 55×40×20 см.

Крім того SkyUp змінює час реєстрації на рейси.

Раніше новий український лоукостер анонсував перші рейси. Вони виконуватимуться з аеропорту Київ (Жуляни) в Момбасу (Кенія). Так, Bees Airline здійснить рейси 16 і 25 квітня і 4 травня. Зворотні рейси до Києва – 26 квітня і 5 травня. Літак буде заходити на посадку в Єгипті для дозаправки. Квитки до Кенії доступні у разі купівлі турів.