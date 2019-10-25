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    Українські аграрії цього року збільшили експорт до ЄС майже на €2 млрд

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    Українські аграрії цього року збільшили експорт до ЄС майже на €2 млрд

    Єврокомісія опублікувала звіт щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією з третіми країнами

    За статистикою ЄС, протягом 2019 року Україна збільшила поставки сільськогосподарської продукції до Європи майже на 2 млрд євро - до 6,089 млрд євро.

    Відповідні офіційні дані оприлюднені у черговому звіті ЄС у торгівлі сільськогосподарською продукцією з третіми країнами, повний текст якого оприлюднений на сайті Єврокомісії.

    «Обсяг аграрного та продовольчого імпорту у серпні 2019 року у порівнянні з серпнем 2018 року найбільше зріс з України (+198 млн євро, +10%) та Канади (+74, +57%)… Україна та США також продемонстрували найбільше зростання імпорту до ЄС у річному вимірі з вересня 2018 року по серпень 2019 року. Серед найважливіших напрямків європейського імпорту з третіх країн за 12 місяців (в млрд. євро) були США (12,4), Бразилія (11,8), Україна (7,0), за якими йдуть Китай (6,1) та Аргентина (5,2)», - йдеться у статистичному зведенні.

    У загальній статистиці щодо торгівлі ЄС сільськогосподарською продукцією з третіми країнами Україна посіла 16 позицію як споживач європейського імпорту з показником у 2,278 мільярди євро з вересня 2018 по серпень 2019 року (приріст на 295 мільйонів євро у порівнянні з минулим роком), та 3-те місце за обсягами експорту української продукції до ЄС на суму у 6,089 мільярдів за цей же період (зростання на 1,921 мільярда євро у порівнянні з відповідним періодом 2017-18 рр.).
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    ЄС експорт аграрії Україна фермерство
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