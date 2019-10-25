Уряд призначив Поліщука заступником міністра документ



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Олександр Поліщук: військовий експерт став заступником глави Міноборони

Поліщук - військовий дипломат, експерт з питань оборонного будівництва і безпеки

Кабінет міністрів вирішив призначити заступником міністра оборони України Олександра Поліщука.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

«Призначити Поліщука Олександра Миколайовича заступником міністра оборони України», - йдеться в тексті розпорядження №1001-р від 23 жовтня 2019 року.

Поліщук - військовий дипломат, експерт з питань оборонного будівництва і безпеки. Після завершення військової служби в 2010 році працював на посаді заступника директора департаменту військової політики і стратегічного планування Міноборони.

У 2012-2013 роках працював в РНБО на посаді державного експерта, у 2014-2017 роках був керівником департаменту з питань воєнної безпеки Апарату РНБО.

Також нагадаємо, що наразі в уряді розробляють нову концепцію територіальної оборони.

Також у Міноборони планують запровадити до кінця року ще 200 стандартів НАТО. Свідченням євроатлантичного курсу України є ухвалені документи оборонного планування: Стратегічний оборонний бюлетень, Закон України «Про національну безпеку України», нова конституційна норма.