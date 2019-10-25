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    Уряд призначив Поліщука заступником міністра

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    <span>Олександр Поліщук: військовий експерт став заступником глави Міноборони&nbsp;</span> - Уряд призначив Поліщука заступником міністра
    Олександр Поліщук: військовий експерт став заступником глави Міноборони 

    Поліщук - військовий дипломат, експерт з питань оборонного будівництва і безпеки

    Кабінет міністрів вирішив призначити заступником міністра оборони України Олександра Поліщука.

    Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

    «Призначити Поліщука Олександра Миколайовича заступником міністра оборони України», - йдеться в тексті розпорядження №1001-р від 23 жовтня 2019 року.

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    Поліщук - військовий дипломат, експерт з питань оборонного будівництва і безпеки. Після завершення військової служби в 2010 році працював на посаді заступника директора департаменту військової політики і стратегічного планування Міноборони.

    У 2012-2013 роках працював в РНБО на посаді державного експерта, у 2014-2017 роках був керівником департаменту з питань воєнної безпеки Апарату РНБО.

    Також нагадаємо, що наразі в уряді розробляють нову концепцію територіальної оборони. 

    Також у Міноборони планують запровадити до кінця року ще 200 стандартів НАТОСвідченням євроатлантичного курсу України є ухвалені документи оборонного планування: Стратегічний оборонний бюлетень, Закон України «Про національну безпеку України», нова конституційна норма.

    РНБО Міноборони військові уряд
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