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    Новий ватажок «ЛНР» розпочав програму «возз'єднання народу Донбасу»

    Передбачається посилення пропагандистського впливу на молодь і пенсіонерів на підконтрольній Києва території Луганщини
    Новим ватажком «ЛНР» Леонідом Пасічником спільно з кураторами з ФСБ РФ розроблено і прийнято «план інформаційного супроводу гуманітарної програми з возз'єднання народу Донбасу на тимчасово підконтрольній Україні території Луганської області». Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат,
    • Сьогодні, 10:29
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    <p>Ватажок &laquo;ЛНР&raquo; Леонід Пасічник</p>

    Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник

    Передбачається посилення пропагандистського впливу на молодь і пенсіонерів на підконтрольній Києва території Луганщини

    Новим ватажком «ЛНР» Леонідом Пасічником спільно з кураторами з ФСБ РФ розроблено і прийнято «план інформаційного супроводу гуманітарної програми з возз'єднання народу Донбасу на тимчасово підконтрольній Україні території Луганської області». Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на дані «ІС».

    Зокрема, передбачається посилення пропагандистського впливу на молодь у віці 16-25 років і пенсіонерів старше 55 років, які проживають на підконтрольній українській владі території Луганщини.

    «Планується створити ряд інформаційних ресурсів про «гуманітарну програму» на відеохостингах (в першу чергу YouTube і «ВК»), а також залучити проросійськи налаштованих інтернет-блогерів для тематичного поширення в соціальних мережах інформації про «високий рівень життя в ЛНР», критики ситуації в Україні та ін.», - інформує «ІС».

    Нагадаємо, 21 листопада в окупованому Луганську стався військовий переворот: озброєні люди оточили центр.  В той же день у центр міста пригнали бронетехніку

    Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова. 

    24 листопада Плотницький подав у відставку за станом здоров'я.

    25 листопада Плотницький був усунутий з посади ватажка «ЛНР». На його місце було призначено Леоніда Пасічника.

    Леонід Пасічник підтвердив, що співпрацює з одіозним помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

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