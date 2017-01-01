Ватажок бойовиків «ЛНР» Плотницький подав у відставку

До майбутніх «виборів» виконувати обов'язки глави «ЛНР» буде Леонід Пасічник

Ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву так званого голови «міністерства держбезпеки» Леоніда Пасічника. [READ_MORE] «Сьогодні Ігор Венедиктович Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Дали про себе знати численні бойові



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До майбутніх «виборів» виконувати обов'язки глави «ЛНР» буде Леонід Пасічник

Ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву так званого голови «міністерства держбезпеки» Леоніда Пасічника.

«Сьогодні Ігор Венедиктович Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Дали про себе знати численні бойові поранення, наслідки контузії», - йдеться в заяві.

Повідомляється, що до майбутніх так званих виборів виконувати обов'язки глави «ЛНР» буде Пасічник. При цьому так звана «рада міністрів і народна рада «ЛНР» продовжують працювати в штатному режимі.

21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.

Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.