Ватажок бойовиків «ЛНР» Плотницький подав у відставку
- 24 Листопада, 18:55
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До майбутніх «виборів» виконувати обов'язки глави «ЛНР» буде Леонід Пасічник
Ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву так званого голови «міністерства держбезпеки» Леоніда Пасічника.
«Сьогодні Ігор Венедиктович Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Дали про себе знати численні бойові поранення, наслідки контузії», - йдеться в заяві.
Повідомляється, що до майбутніх так званих виборів виконувати обов'язки глави «ЛНР» буде Пасічник. При цьому так звана «рада міністрів і народна рада «ЛНР» продовжують працювати в штатному режимі.
21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.
Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.
Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.
Міністр оборони Степан Полторак 22 листопада заявив, що українська армія готова до загострення в окупованому Луганську
23 листопада ЗМІ повідомили, що бойовики підігнали БТРи до будівлі, де забарикадувався ватажок «ЛНР» Плотницький.
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