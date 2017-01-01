Новий ватажок «ЛНР» визнав «тісну співпрацю» з радником Путіна Сурковим

Пасічник заявив, що «вдячний Росії за її послідовну позицію щодо мирного врегулювання конфлікту»

Призначений нещодавно Кремлем замість Ігоря Плотницького ватажок проросійської терористичної організації «ЛНР» Леонід Пасічник підтвердив, що співпрацює з одіозним помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Про це йдеться в заяві Пасічника, яку оприлюднили сепаратистські ресурси. «В межах роботи з реалізації Мінських



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Ватажок проросійської терористичної організації «ЛНР» Леонід Пасічник

Пасічник заявив, що «вдячний Росії за її послідовну позицію щодо мирного врегулювання конфлікту»

Призначений нещодавно Кремлем замість Ігоря Плотницького ватажок проросійської терористичної організації «ЛНР» Леонід Пасічник підтвердив, що співпрацює з одіозним помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Про це йдеться в заяві Пасічника, яку оприлюднили сепаратистські ресурси.

«В межах роботи з реалізації Мінських угод, яким ми були і залишаємося прихильні, а також з низки інших питань, ми тісно співпрацюємо з помічником президента Росії Владиславом Юрійовичем Сурковим. Ми вдячні Росії за її послідовну позицію щодо мирного врегулювання конфлікту. Керівництво Росії на самому вищому рівні приділяє цьому питанню найпильнішу увагу, зокрема, ми сподіваємося завершити обмін полоненими до кінця поточного року», - йдеться в заяві Пасічника.

Також він висловив надію на продовження співпраці з російськими структурами.

«Хочу наголосити, що у мене особисто й в усього керівництва «Луганської народної республіки» налагоджено конструктивну взаємодію з усіма російськими структурами, які надають гуманітарну допомогу нашій республіці в такий складний час. Упевнений, що наша співпраця продовжиться в майбутньому», - зазначив ватажок «ЛНР».

Нагадаємо, 21 листопада в окупованому Луганську стався військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.

24 листопада Плотницький подав у відставку за станом здоров'я.

25 листопада Плотницький був усунутий з посади ватажка «ЛНР». На його місце було призначено Леоніда Пасічника.

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Джерело: Еспресо ТВ