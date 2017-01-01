Ватажком «ЛНР» став Пасічник замість Плотницького (оновлено)

«Народна рада» «ЛНР» проголосувала за відставку Плотницького

Так звана народна рада бойовиків «Луганської народної республіки» прийняла рішення про дострокове припинення повноважень глави «ЛНР» Ігоря Плотницького. Про це інформують російські ЗМІ. «За - 38. Одноголосно рішення прийнято», - сказав голова «народної ради» Володимир Дегтяренко. Після голосування



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«Народна рада» «ЛНР» проголосувала за відставку Плотницького

Так звана народна рада бойовиків «Луганської народної республіки» прийняла рішення про дострокове припинення повноважень глави «ЛНР» Ігоря Плотницького. Про це інформують російські ЗМІ.

«За - 38. Одноголосно рішення прийнято», - сказав голова «народної ради» Володимир Дегтяренко.

Після голосування він подякував Плотницькому за роботу.

«Народна рада» також затвердила кандидатуру Леоніда Пасічника на посаду тимчасово виконуючого обов'язки глави «республіки».

Нагадаємо, 21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.

Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.

Міністр оборони Степан Полторак 22 листопада заявив, що українська армія готова до загострення в окупованому Луганську