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    Думки вголос

    Монобільшість Зеленського вирішила позахищати мову агресора, який вторгся на нашу землю

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    • Розсилка
    Монобільшість Зеленського вирішила позахищати мову агресора, який вторгся на нашу землю

    Команді Зеленського здається, що вони піднімуть свої рейтинги через російськомовний електорат?

    Троє наших солдат було вбито російським окупантом за добу.

    А в цей час депутат Бужанський та монобільшість Володимира Зеленського вирішили позахищати россійську мову.

    Сьогодні, для мене це не мова Лєрмонтова, Булгакова і Висоцького.

    Це мова тварин які здатні розстріляти медика на полі бою.

    Мова агресора який вторгся на нашу землю, вбивати наших українських людей.

    Можливо, команді Зеленського сьогодні здається, що вони так піднімуть свої рейтинги через російськомовний електорат.

    Ні! скажу я їм. Так ви згуртуєте тих кому не байдуже.

    І коли ми встанемо на захист України, побачимо хто встане із вами.

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада українська мова Володимир Зеленський партія Слуга народу
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