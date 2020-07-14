Монобільшість Зеленського вирішила позахищати мову агресора, який вторгся на нашу землю

Команді Зеленського здається, що вони піднімуть свої рейтинги через російськомовний електорат?

Троє наших солдат було вбито російським окупантом за добу.

А в цей час депутат Бужанський та монобільшість Володимира Зеленського вирішили позахищати россійську мову.

Сьогодні, для мене це не мова Лєрмонтова, Булгакова і Висоцького.

Це мова тварин які здатні розстріляти медика на полі бою.

Мова агресора який вторгся на нашу землю, вбивати наших українських людей.

Можливо, команді Зеленського сьогодні здається, що вони так піднімуть свої рейтинги через російськомовний електорат.

Ні! скажу я їм. Так ви згуртуєте тих кому не байдуже.

І коли ми встанемо на захист України, побачимо хто встане із вами.