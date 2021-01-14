Другий рік пандемії може стати важчим за перший – ВООЗ

Поширенню вірусу сприяє те, що у північній півкулі настав холодний сезон, і люди збираються всередині приміщень – це підсилює передачу вірусу

За минулий тиждень у світі зафіксували майже 5 млн нових випадків зараження, понад 85 тисяч осіб померли

2021 рік, тобто другий рік пандемії коронавірусу може бути важчим, ніж перший. Про це заявив під час прямого ефіру в Twitter головний представник Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

«Ми входимо в другий рік [пандемії], і він може виявитися ще важчим, враховуючи динаміку поширення [інфекції]», - сказав він.

За словами Райана, це пов’язано з тим, що зараз циркулює більше інфекційних мутацій. Також поширенню вірусу сприяє те, що у північній півкулі настав холодний сезон, і люди збираються всередині приміщень – це підсилює передачу вірусу.

Також представник ВООЗ зазначив, що захворюваність коронавірусом «знову досягла піку». Згідно з даними організації, за минулий тиждень в світі зафіксували майже 5 млн нових випадків зараження, понад 85 тис. осіб померли.

Водночас технічний керівник ВООЗ з коронавірусу Марія ван Керкхове запевнила, що в низці країн після свят ситуація спочатку стане гіршою, а потім поліпшиться.

«Гарна новина в тому, що зараз у нас є багато інструментів, які можуть допомогти встановити контроль над передаванням [вірусу]», - додала вона та закликала зберігати фізичну дистанцію.

Нагадаємо, що 14 січня експерти ВООЗ прибули у Вухань шукати джерела коронавірусу.

За даними Worldometer, станом на ранок 14 січня у світі виявлено 92 778 786 випадків Covid-19, зокрема 1 986 900 – летальних, одужали 66 294 162 особи.

В Україні знову зростає кількість нових хворих на добу. За минулу добу, 13 січня, в Україні було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Це маже на півтори тисячі більше, ніж днем раніше, коли було зафіксовано 6 409 нових випадків захворювання.