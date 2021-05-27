Посада за $200 тис. На Полтавщині СБУ викрила «торгівлю» кріслом

Правоохоронці затримали одного з учасників групи під час одержання авансу у $20 тис

Служба безпеки України в Полтавській області викрила «торгівлю» посадами. Організатор обіцяв претенденту за $200 тис. вирішити «на найвищому рівні» питання призначення на держпосаду. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що зловмисники, серед яких колишні правоохоронці, «пропонували» кандидату посаду керівника Північно-Східного міжрегіонального головного управління Державної інспекції містобудування. Встановлено, що насправді зловмисники не мали жодної можливості впливати на призначення.

Правоохоронці затримали одного з учасників групи під час одержання авансу у $20 тис.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями проживання зловмисників. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, керівнику Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру за фактом одержання хабара.

За даними слідства, президент НААН України, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, вимагав 4 млн грн неправомірної вигоди за незвільнення керівника держпідприємства, яке входить до структури академії, та неперешкоджання проведенню господарської діяльності.